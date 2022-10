Dopo il rinvio annunciato in settimana , finalmente lunedì 10 ottobre il panel FIA sarà chiamato a decidere in merito alla presunta violazione del budget cap da parte di Red Bull nel 2021. Un tema delicato e che dal 30 settembre, quando sono emerse le prime indiscrezioni in merito alle presunte responsabilità del team di Milton Keynes, ha attratto non poche polemiche e acceso gli animi fra le varie scuderie e i vari team principal.