con una reprimenda. Una tirata d'orecchie che non cambia il risultato e gli permetterà di partirà dalla prima casella della griglia a Suzuka. Nel comunicato diramato dalla FIa sulla vicenda per avvalorare la scelta di non penalizzare Verstappen si evidenzia il fatto che anche in passato precedenti situazioni non sono state punite e dunque per questo anche in questo caso si è optato per il richiamo all'ordine ma non per una penalità che avrebbe - verosimilmente - retrocesso l'alfiere della Red Bull in seconda fila e permesso a Leclerc e Sainz con le Ferrari, di partire in prima fila. Dopo un'ora e mezza di camera di consiglio, la FIA ha scelto di graziare Max Verstappen che scatterà regolarmente in pole position nel GP di Giappone , 18° appuntamento del mondiale F1 2022. Il pilota della Red Bull, che domani ha la chance di laurearsi campione del mondo per il secondo anno consecutivo, per l'episodio con Lando Norris nel corso del Q3 che avrebbe potuto innescare una pericolosa carambola è stato punito 'solo'. Una tirata d'orecchie che non cambia il risultato e gli permetterà di partirà dalla prima casella della griglia a Suzuka. Nel comunicato diramato dalla FIa sulla vicenda per avvalorare la scelta di non penalizzare Verstappen si evidenzia il fatto che anche in passato precedenti situazioni non sono state punite e dunque per questo anche in questo caso si è optato per il richiamo all'ordine ma non per una penalità che avrebbe - verosimilmente - retrocesso l'alfiere della Red Bull in seconda fila e permesso a Leclerc e Sainz con le Ferrari, di partire in prima fila.

Il verdetto dei commissari sull’episodio Norris-Verstappen

I commissari sportivi hanno ascoltato il pilota della vettura 1 (Max Verstappen), il pilota della vettura 4 (Lando Norris) e i rappresentanti dei team. Il pilota della vettura 1 era consapevole che la vettura 55 era davanti e la vettura 4 si stava avvicinando da dietro e ha deciso di accelerare proprio nel momento in cui la vettura 4 ha deciso di sorpassarlo. Sfortunatamente, a causa della mancanza di temperatura degli pneumatici dell'auto 1, il pilota ha temporaneamente perso il controllo della monoposto. Il pilota dell'auto numero 4 (Norris, ndr) ha dichiarato che si è trattato di un semplice incidente sfortunato, ma è responsabilità del pilota mantenere sempre il controllo della propria vettura. Per quanto riguarda la sanzione, tutte le precedenti infrazioni di questa natura hanno comportato un'ammonizione quindi in questo caso viene imposta una sanzione simile”.

L'infrazione finita sotto la lente dei commissari

L'episodio è avvenuto durante il giro di lancio del primo tentativo in Q3, all'uscita dalla130R. Verstappen stava scaldando le gomme un'ultima volta prima di tentare l'assalto, facendo spattinare la sua Red Bull. Ma proprio in quel momento stava sopraggiungendo a tutta velocità Norris con la volontà di sorpassare l'olandese per avere strada libera durante il suo giro veloce. La rapidissima reazione dell'inglese evita una brutta collisione tra le due vetture, con il pilota McLaren che riesce a scartare Max finendo fuori pista. Una volta effettuato il tempo che ha permesso di ottenere la pole position, Max è andato subito a chiedere scusa all'avversario.

Norris spazientito: "Quanto fatto da Max è stato pericoloso"

Se Verstappen e la Red Bull tirano un sospiro di sollievo chi invece è decisamente insoddisfatto è Lando Norris, che in zona mista ai cronisti presenti ha spiegato perché a suo avviso quella di Max fosse un comportamento da sanzionare con una punizione più severa rispetto a una semplice reprimenda: “Da parte mia non ci sono stati rischi con Max Verstappen, ma quanto fatto è stato molto pericoloso. Io ho fatto tutto correttamente, lui no. Ho sporcato le gomme passando fuori pista e di conseguenza il mio giro è stato condizionato”. Chi invece aveva pronosticato uno scenario di questo tipo è invece il team principal della Ferrari, Mattia Binotto che a caldo ai microfoni di Sky Sport aveva commentato così: “La sua manovra è stata pericolosa, può starci una reprimenda o posizioni in griglia”. Alla fine proprio reprimenda è stata la via scelta dagli stewards della FIA.

