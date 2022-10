Venerdì da dimenticare pere la Haas. Il pilota tedesco ha dovuto chiudere anzitempo la propria giornata di libere , rinunciando al secondo turno di prove, a casa di un incidente rimediato nella mattinata sul finire delle FP1. Una carambola – per fortuna senza conseguenze per il pilota - maturata in maniera alquanto singolare poiché maturato a turno già completato, dopo una prova di partenza e mentre Mick stava rientrando al box per parcheggiare la propria vettura. Schumi jr ha perso il controllo il controllo della sua VF-22 e si è girato, finendo per andare a sbattere contro il muro delle barriere del tracciato di Suzuka.