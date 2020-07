Lando Norris ha deciso di omaggiare il Gran Premio di casa indossando un casco speciale, disegnato da un piccolo tifoso di soli 6 anni, vincitore di un concorso lanciato su Twitch dallo stesso pilota della McLaren. "È molto originale - ha spiegato Norris - e mi ricorda i disegni che facevo anch'io quando ero bambino".

Lando Norris è uno dei piloti più amati dai fan più giovani della F1, vuoi per i suoi vent'anni, vuoi per il suo talento straordinario che sembra presagire un futuro da grande campione, vuoi anche per la capacità di saper comunicare con la fascia più teen degli amanti del circus. In occasione del GP di casa, a Silverstone, il pilota britannico della McLaren ha lanciato un contest aperto ai tifosi, invitandoli a disegnare il casco che avrebbe poi indossato in gara.

Formula 1 Lando Norris, la speranza che la McLaren e la Formula 1 cercavano da tempo 10/07/2020 A 14:39

La scelta finale è ricaduta sull'idea di un giovanissimo fan di soli 6 anni, capace di emozionarlo con un disegno a pastello molto rudimentale ma ricco di significato. Lo stesso Norris lo ha mostrato con orgoglio sui social network, spiegando il motivo della sua decisione.

Mi piace, è un disegno molto originale. Ne ho ricevuti tantissimi, forse migliaia, ma ho voluto scegliere qualcosa che fosse davvero originale, qualcosa cui non sono abituato, qualcosa che probabilmente significa molto per chi l'ha disegnato ma anche per me. È un disegno che mi ricorda quelli che facevo quando ero piccolo: a 5-6 anni, anch'io passavo il tempo a disegnare caschi da F1.

Norris non è nuovo a questo genere di iniziative, e ha già annunciato che gli piacerebbe correre un'intera stagione con una serie di caschi interamente disegnata dai propri tifosi.

Play Icon WATCH Bentornato Alonso! Dai primi successi fino alla Dakar e 24h di LeMans, passando per il Rosso Ferrari 00:02:08

GP Giappone Le pagelle: Vettel e Leclerc rovinano tutto con la partenza. Mercedes e Bottas perfetti 13/10/2019 A 07:34