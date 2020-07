Formula 1, Sergio Perez in isolamento precauzionale: test al Covid incerto

Il messicano della Racing Point ha saltato la giornata dedicata alle interviste: attesa per l’esito del secondo tampone

Sergio Perez è in auto-isolamento precauzionale. E' quanto comunicato dalla Racing Point alla vigilia dell'attività in pista del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone. Il pilota messicano ha saltato il media-day dedicato alle conferenze stampa dopo che il primo test al Covid-19 ha dato esito incerto. Per ottenere il via libera in vista delle libere del venerdì Perez dovrà risultare negativo al secondo test, altrimenti la Racing Point dovrà affidarsi ai piloti di riserva per affrontare l'intero weekend di gara.

