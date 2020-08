Valtteri Bottas (Mercedes) - GP of Great Britain 2020

Come previsto, a Silverstone le condizioni atmosferiche sono completamente cambiate rispetto alla giornata di ieri. L’inusuale canicola del venerdì ha lasciato spazio a un meteo decisamente più aderente alle abitudini inglesi. La terza sessione di prove libere si è infatti disputata con 10° in meno rispetto all’analoga sessione mattutina di ventiquattro ore prima.

Il primo a scendere in pista con una certa continuità è Sebastian Vettel, il quale ieri ha potuto girare pochissimo a causa dei problemi tecnici patiti dalla sua SF1000. Il primo crono del tedesco è un mediocre 1’29”5. Infatti subito dopo Carlos Sainz migliora il tempo di un secondo e balza al comando. Seb si avvicina, ma a parità di mescola resta a quattro decimi dallo spagnolo.

Quando entrano in scena le Mercedes, l’asticella si alza istantaneamente. Valtteri Bottas si attesta sull’1’27”1 con gomma soft. Lewis Hamilton fa anche meglio, realizzando un 1’26”8. Intanto la Red Bull di Alexander Albon è inchiodata ai box a causa di un problema all’Energy Recovery Systerm (ERS).

Le Mercedes dimostrano come le difficoltà patite con il caldo di ieri siano dimenticate. Hamilton e Bottas migliorano progressivamente i loro tempi, sino a quando l’inglese non firma un eccellente 1’26”3, di due decimi più rapido rispetto al compagno di squadra. Intanto Max Verstappen gira pochissimo, ma quando si lancia all’attacco del cronometro si avvicina a pochi centesimi dal finlandese della Mercedes.

In netto progresso le McLaren, che evidentemente venerdì non hanno badato a cercare la prestazione pura. Il team di Woking si pone subito alle spalle delle Mercedes e di Verstappen. Tra Sainz e Norris si infila Charles Leclerc, nonostante fatichi moltissimo a tenere la sua Ferrari in strada. Vettel è subito dietro, ma dai camera car del tedesco si capisce quanto sia difficile controllare la SF1000.

A quindici minuti dal termine Bottas abbatte il muro dell’1’26” grazie a un eccellente 1’25”873. Anche Hamilton e Verstappen si migliorano, ma non riescono ad avvicinarsi al finnico. Contemporaneamente scende finalmente in pista anche Albon, mentre Vettel riscontra nuovamente problemi alla pedaliera sostituita ieri! Hamilton continua a spingere, ma pur abbassando il suo tempo non riesce a battere quello del compagno di squadra.

La classifica delle FP3

1 V. Bottas Mercedes 1’25″873 2 L. Hamilton Mercedes 1’26″011 3 M. Verstappen Red Bull 1’26″173 4 L. Stroll Racing Point 1’26″576 5 C. Sainz McLaren 1’26″664 6 C. Leclerc Ferrari 1’26″771 7 L. Norris McLaren 1’26″798 8 D. Ricciardo Renault 1’26″841 9 N. Hulkenberg Racing Point 1’26″872 10 P. Gasly AlphaTauri 1’27″046 11 D. Kvyat AlphaTauri 1’27″076 12 E. Ocon Renault 1’27″158 13 A. Albon Red Bull 1’27″178 14 S. Vettel Ferrari 1’27″251 15 R. Grosjean Haas 1’27″678 16 G. Russell Williams 1’27″738 17 K. Magnussen Haas 1’27″860 18 N. Latifi Williams 1’28″112 19 K. Raikkonen Alfa Romeo 1’28″184 20 A. Giovinazzi Alfa Romeo 1’28″243

