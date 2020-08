I voti del Gran premio di Gran Bretagna, quarta prova del Mondiale 2020. Hamilton in carrozza fino al brivido finale, Bottas eterno secondo. Oltre le possibilità delle loro macchine Verstappen e Leclerc. Vettel spettatore, Racing Point deludente alla vigilia del verdetto FIA sul progetto fotocopia della Mercedes 2019.

Lewis HAMILTON (Mercedes) 1° classificato: voto 7,5 Certo, guida in modalità stereo acceso, sigaretta e gomito appoggiato. Ma la zampata del campione l'ha piazzata sabato, quando ha lottato con qualche difficoltà di assetto, si è girato illudendo Bottas e poi gli ha dato la solita bastonata aggiorna-record. Il brivido finale ha dato un senso al sudore profuso. C'è quando serve.

Max VERSTAPPEN (Red Bull-Honda) 2° classificato: voto 8,5 Cosa chiedergli di più. Bravo in partenza a rimettersi dietro con cattiveria Leclerc, veloce e costante nella gara in solitaria. Condizione che non esalta le sue qualità agonistiche, ma che ne certifica la forza. Anche perché, visto il rendimento di Albon e visti i tempi di entrambi i 'bibitari' in qualifica - mai esaltanti nemmeno nelle gare precedenti - c'è la sensazione netta che Mad max aggiunga parecchio al potenziale effettivo della Red Bull-Honda. Senza di lui le Mercedes non avrebbero tirato così in lungo con le gomme.

Charles LECLERC (Ferrari) 3° classificato: voto 8,5 E' tornato ad essere super-Charles. Strepitoso in qualifica, col passaggio in Q3 con gomme gialle ed una seconda fila arpionata a meno di un decimo da Verstappen. In gara ha tenuto un ritmo anche superiore a quello che gli consente la Ferrari attuale. Mai Impensierito da McLaren, Renault e Racing Point. Il podio è il giusto premio ad un week end di altissimo livello, tecnico e strategico.

Sebastian VETTEL (Ferrari) 10° classificato: voto 5 Certamente condizionato dalla giornata di venerdì, in cui non ha quasi potuto lavorare sul set up della macchina. Ma il divario prestazionale da Leclerc e la gara da spettatore non depongono a suo favore. Fortunato ad entrare in zona punti.

Valtteri BOTTAS (Mercedes) 11° classificato: voto 6 Per quello che ha nel piede, ci ha anche provato.Timidamente in partenza (si veda a parti invertite la partenza dell'anno scorso), cercando di dare pressione a Re Lewis nel resto della gara. Ma l'impressione è che l'inglese, per batterlo, si tenga persino qualcosa nel taschino. Poi ovviamente gli dèi del motore hanno azzoppato prima lui del compagno. Eterno secondo.

Romain GROSJEAN (Haas-Ferrari) 16° classificato: voto 6 Voto a metà fra l'8 per il ritmo tenuto coi primi dopo la Safety Car e i warning per la difesa eccessiva su Sainz prima e Ricciardo poi. Non siamo fra i 'ragionieri' della Formula 1 che pesano col bilancino sanzioni e penalità contro natura, viva i corpo a corpo. Ma cambiare direzione in frenata, da che mondo è mondo, è manovra carognetta.

Antonio GIOVINAZZI (Alfa Romeo-Sauber) 14° classificato: voto 7 Ottima gara di Antonio, al di là delle investigazioni. E' stato il più veloce del gruppetto di fondo, il saldo su Raikkonen è sempre più in attivo, soprattutto in qualifica. Fondamentale per costruirsi un futuro stabile in Formula 1.

Racing Point-Mercedes (Team): 4 In attesa del verdetto FIA sul concorso fotografico vinto in inverno, a Silverstone la Mercedes 2019 raccoglie poco o nulla. Hulckenberg appiedato prima ancora del semaforo verde dalla power unit, Stroll mai in grado di avere il ritmo per uscire dall'anonimato. Certe benemerenze bisogna anche sapersele meritare.

