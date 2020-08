Impresa ai limiti dell'impossibile per il fenomeno della Mercedes che ha la meglio a Silverstone in un finale concitatissimo.

La vittoria più rocambolesca della carriera. Dopo un GP dominato in lungo e in largo, Lewis Hamilton festeggia il settimo successo sul tracciato di casa di Silverstone nel modo più anomalo e incredibile: tagliando il traguardo su tre ruote, con l’anteriore sinistra completamente a brandelli.

Un colpo di scena, figlio di una strategia estrema da parte di Mercedes, ma che non ha impedito al fuoriclasse britannico di festeggiare il settimo successo sulla pista inglese (la n° 87 in carriera in F1) e cogliere la terza vittoria consecutiva in un mondiale dove la Mercedes finora ha guardato tutti dall’alto in basso (4 gare e 4 successi per la monoposto tedesca) e ha fatto il bello e il cattivo tempo.

Hamilton come Jim Clark

Il rocambolesco di Hamilton ha ricordato un’impresa d’altri tempi: quella di Jim Clark, bicampione del mondo di F1 e uno dei migliori driver di sempre, che nel Gran Premio del Messico 1967 riuscì a centrare il successo su tre ruote dopo averne persa una nel corso dell’ultimo giro.

