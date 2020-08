Leclerc: “Non è la Ferrari che vogliamo, questo podio è un colpo di fortuna"

Second placed Charles Leclerc of Monaco and Ferrari looks on during the Formula One Grand Prix of Austria at Red Bull Ring on July 05, 2020 in Spielberg, Austria.

Il pilota della Ferrari ha parlato a margine del 3° posto conquistato al GP di Gran Bretagna: "Un colpo di fortuna, non è la Ferrari che vogliamo".

Charles Leclerc (3°, Ferrari)

È stata una gara molto complicata, appena ho sentito che Valtteri aveva un problema alle gomme ho rallentato parecchio ma anche Carlos e Lewis poi hanno avuto un problema – ha dichiarato il monegasco al termine della gara – È stato un grande colpo di fortuna per me, ma al di là di questo abbiamo fatto davvero il massimo oggi. Sono molto contento di come sono riuscito a gestire le gomme fin dall’inizio della gara, inoltre sono soddisfatto del bilanciamento della macchina. Oggi abbiamo visto il potenziale della vettura, che ancora non è quello che vogliamo, però oggi siamo riusciti a cogliere ogni opportunità.

Lewis Hamilton (1°, Mercedes)

Fino all’ultimo giro tutto è stato perfetto. Valtteri (Bottas ndr.) mi ha spinto al massimo, io ho gestito un po’ la gomma. Quando l’ho saputo, ho guardato la mia e sembrava tutto in ordine. Negli ultimi giri ho alzato il pedale, ma i rettilineo è scoppiata. Mi sono ritrovato col cuore in gola, non sapevo se sarei uscito di pista frenando. Ho cercato di gestire la macchina senza essere troppo lento, non so come sia arrivato alle ultime curve. Devo ringraziare il team, forse avremmo dovuto fermarci quando abbiamo visto quanto successo a Bottas. Io ero molto tranquillo, magari sarete sorpresi. Mi hanno dato informazioni sul vantaggio, ero a 30 secondi e sono rimasto concentrato nel concludere il giro. Nelle Maggot’s curvava comunque bene, dalla curva 15 in avanti ha iniziato a curvare un po’ peggio e si stava fermando. Avevo tanto sottosterzo, ho cercato di dare tutto. Non ho mai provato nulla di simile, mi si è quasi fermato il cuore ma ero molto tranquillo.

Max Verstappen (2°, Red Bull)

Un Gran Premio che si è diviso tra fortuna e sfortuna. Tutto sembrava calmo e tranquillo fino a 10 giri dalla conclusione, quindi ho iniziato a sentire che qualcosa non andava con le mie gomme. Dopo che ho visto il problema occorso a Valtteri Bottas mi sono consultato con il team e abbiamo deciso di rientrare. A quel punto ho montato le gomme soft per tentare di segnare il giro veloce in gara ma, contemporaneamente, anche Lewis Hamilton ha avuto la rottura della gomma. Senza quel pit-stop avrei potuto vincere, peccato, ma non si può ragionare con il senno di poi... Sono comunque contento del mio secondo posto, nonostante tutto. Fino alle fasi conclusive ho vissuto una corsa costante a livello di ritmi e solitaria. Non ho fatto altro che gestire il ritmo e le mie gomme. Ah, ovviamente, dovevo ricordarmi di bere visto il caldo torrido".

