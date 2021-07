Sarà un GP di Gran Bretagna tra mille interrogativi per la Ferrari. La SF21 nelle gare che si sono susseguite ha presentato una qualsivoglia imprevedibilità e soprattutto in Austria è evidenziato un aspetto in controtendenza: un comportamento in gara più convincente che nelle qualifiche.

A Silverstone? Difficile da prevedere, visto che nel weekend britannico farà il suo esordio la Sprint Race che il sabato andrà a determinare con il risultato finale la griglia di partenza della domenica, sconvolgendo il normale format a cui piloti e i team erano abituati. Da questo punto di vista, il monegasco Charles Leclerc spera di dimenticare quanto accaduto nell’ultima apparizione in terra austriaca.

In Austria bene in gara ma meno in qualifica, qui speriamo di salire. Il duello con Perez? Abbiamo parlato un po’ dopo la gara, ero un po’ frustrato ma tutto chiarito, avevo un passo migliore del suo ma poi è la gara. Dopo le sanzioni dell’Austria, sapendo che ci sono intendo, penso che cambierà un po’ il mio approccio aggressivo. Nel 2019 Max non fu punito per la stessa manovra con me, adesso le cose saranno un po’ diverse".

A Charles è stato anche chiesto un parere sul tratto di pista dedicato a Lewis Hamilton, l’Hamilton Straight:

"Penso sia strameritato per Lewis, un omaggio a un grande campione assoluto. Una curva per me a Monaco? Beh, aspettiamo, intanto lasciatemi fare qualche gara in più e magari vediamo se riesco a vincere uno o due titoli, poi potrebbe anche essere una buona idea. Ma prima bisogna vincere…“.

