In una Silverstone sold out (90.000 spettatori) si sono svolte le qualifiche valide per la Sprint Race del GP di Gran Bretagna. La Pole Position ufficiale verrà assegnata domani, ma lo spettacolo non è comunque mancato in questa sessione. Prestazione davvero fenomenale per l'idolo di casa Hamilton che riesce a spezzare il recente dominio di Verstappen. Meno di un decimo tra i due rivali che partiranno in prima fila nella gara sprint di domani. Bottas partirà terzo davanti ad un eccellente Leclerc che precede di un soffio Perez. Sesta e settima posizione per una McLaren non scintillante, mentre il secondo ferrarista Sainz non va oltre al nono posto.

Russel show, Alonso e Gasly out nel Q2

GP Gran Bretagna Bottas: “Oggi abbiamo giocato di squadra” 8 MINUTI FA

Il pilota del giorno è sicuramente George Russel che raggiunge per il secondo gp consecutivo il Q3 al volante di una Williams e centra un insperato ottavo posto. Delusione per Gasly (12esimo) e soprattutto per Fernando Alonso (Alpine), che per 25 millesimi rimane fuori dalla top 10 a vantaggio di un fortunato Norris.

Raikkonen fuori nel Q1

Non un periodo particolarmente positivo per Kimi Raikkonen. Il pilota dell'Alfa Romeo viene eliminato nel primo turno di qualifica, chiudendo 17esimo e perde ancora una volta il confronto sul giro secco con il compagno Giovinazzi. Giornata difficile anche per Tsunoda, primo degli esclusi nel Q1 con l'Alpha Tauri

La griglia di partenza della Sprint Race

1 HAMILTON MERCEDES 1.26.134 2 VERSTAPPEN RED BULL +0.075 3 BOTTAS MERCEDES +0.194 4 LECLERC FERRARI +0.694 5 PEREZ RED BULL +0.710 6 NORRIS MCLAREN +0.763 7 RICCIARDO MCLAREN +0.765 8 RUSSELL WILLIAMS +0.837 9 SAINZ FERRARI +0.865 10 VETTEL ASTON MARTIN +1.045

Buemi vince con la Toyota la 8 ore, Guidi con la Ferrari vince nella Lmgte

GP Gran Bretagna Hamilton: “Pole merito del pubblico e del lavoro di squadra" 13 MINUTI FA