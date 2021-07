Lewis Hamilton tiene vivo il Mondiale vincendo in casa il Gp di Gran Bretagna a Silverstone, decima prova iridata. Decisivo un contatto al primo giro fra lui e Max Verstappen, costato caro all'olandese, mentre il campione del Mondo in carica non ha riportato danni alla monoposto. A Verstappen ha provato a sostituirsi un grandissimo Charles Leclerc, che ha condotto la gara fino agli ultimi giri prima di dover cedere alla velocità della Mercedes su gomme dure. Terza l'altra Mercedes di Bottas, poi le due McLaren e Carlos Sainz, anch'egli in palla con la Ferrari ma rallentato da un problema al pit stop.

ORDINE D'ARRIVO

Lewis Hamilton Mercedes Charles Leclerc Ferrari + 4"517 Valtteri Bottas Mercedes + 11"479 Lando Norris McLaren + 28" Daniel Ricciardo McLaren + 43" Carlos Sainz Ferrari + 43" Fernando Alonso Alpine + 1'10" Lance Stroll Aston Martin + 1'12" Esteban Ocon Alpine + 1'14" Yuki Tsunoda Alpha Tauri + 1'21"

GP Gran Bretagna Incidente pauroso tra Hamilton e Verstappen: Max si schianta in barriera 3 ORE FA

MOMENTI CHIAVE

Giro 1, l'incidente - Come prevedibile, tutto si consuma nelle primissime fasi, laddove Hamilton sapeva di avere forse l'unica occasione per passare davanti alla Red Bull. Lewis attacca forte fin da subito, affianca due volte l'olandese e prova ad infilarsi all'interno della velocissima Copse: contatto fra la sua anteriore sinistra e la posteriore destra di Max, che vola fuori e va a sbattere. Appare un incidente di gara, senza particolari responsabilità. Certo, Verstappen è all'esterno ma con tutta la macchina davanti, quindi è difficile attribuirgli colpe. E infatti a Hamilton vengono comminati 10" di penalità, che sconterà al pit stop ma che riuscirà a neutralizzare col passo gara.

Giro 2, Leclerc in testa - Del botto fra i due approfitta Charles Leclerc, che prende la testa della corsa e la legittima con un ritmo gara impressionante per la Ferrari dell'ultimo biennio. Su gomme medie la SF21 non lascia margini alle Mercedes di essere attaccata, mentre nella seconda parte, su gomme dure, le frecce d'argento torneranno più veloci.

Giro 28, pit stop Hamilton - Hamilton va su gomme dure per avere pista libera, e inizia a inanellare giri veloci. La squadra gli dà via libera su Bottas, poi il ritmo gli consente di andare a riprendere Leclerc nonostante i 10" di penalizzazione scontati ai box.

Giro 50, Hamilton va - A tre giri dal termine Hamilton piomba negli scarichi di Leclerc e attacca prima di Copse, nello stesso punto dell'incidente con Verstappen al primo giro. Il monegasco lascia più spazio rispetto all'olandese, e Hamilton va a vincere.

I TOP

Charles Leclerc (Ferrari) - Semplicemente il migliore del week end: quarto nelle qualifiche di venerdì, velocissimo nella qualifica sprint di sabato con conferma del 4° posto, gara da fuoriclasse con un ritmo mai visto dalla claudicante Ferrari dell'ultimo biennio. La vittoria gli sfugge per pochissimo, ma la prestazione è da MVP.

Lewis Hamilton (Mercedes) - Resta l'ombra dell'incidente con Verstappen, in cui è stato quanto meno fortunato. Però a Silverstone serviva un Hamilton 'duro', e lui lo è stato fin da venerdì nelle prime qualifiche. In gara ha attaccato forte all'inizio, come sapeva di dover fare, e alla fine ne è uscito vincitore.

Fernando Alonso (Alpine) - Il più lo aveva fatto ieri con la clamorosa partenza in Sprint Qualifyng, in gara ha conservato il prezioso ricavato chiudendo con un ottimo 7° posto.

I FLOP

Sebastian Vettel (Aston Martin) - Ritirato dopo che un suo errore, alla ripartenza, lo aveva scaraventato dalla zona punti al fondo gruppo. Un errore strano, un sovrasterzo nel misto lento non da pilota esperto come Sebastian. Una buona qualifica sprint gettata alle ortiche.

Sergio Perez (Red Bull) - Ricorderà per un bel pezzo il primo week end di Sprint Qualyfing: ultimo ieri per un testacoda nelle prime fasi, anonimo in gara e costretto addirittura a tre pit stop per trovare pista libera. Chiude 16°, e con Verstappen fuori il suo è un buco nell'acqua non da poco.

LA STATISTICA

Silverstone culla della F1 - Pur rivisto nel corso dei decenni, il circuito nato da un vecchio aeroporto militare conserva in parte le caratteristiche che lo hanno reso una vera e propria culla della Formula 1. Qui si disputò la prima gara iridata nel 1950, qui il 14 luglio 1951 Froilàn Gonzalez portò alla Ferrari la prima vittoria di sempre, e qui ha debuttato sabato il format della Qualifica Sprint per determinare la griglia di partenza. Per di più, a Silverstone si è tornati per la prima volta a riempire totalmente le tribune dall'inizio della pandemia, con 356.000 persone presenti. Motorsport is coming home, quello sì.

Una Red Bull sfreccia per le vie di Palermo

GP Gran Bretagna Verstappen fa la storia: Sprint Race e pole! Leclerc chiude 4° IERI A 15:11