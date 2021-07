Max Verstappen e la sua Red Bull si prendono anche la prima pole position della storia della Formula 1 disputata con il format della Sprint Qualyfing. Nonostante il giro più veloce di Lewis Hamilton nelle qualifiche di venerdì, l'olandese è scattato meglio dalla griglia della gara veloce difendendo poi la prima posizione, e quindi la pole position per il Gp di domani, da un paio di attacchi del campione del Mondo in carica, che ha poi dovuto arrendersi al ritmo del diretto avversario. Terzo Bottas con l'altra Mercedes, quarto l'ottimo Charles Leclerc su Ferrari, che agguanta dunque la seconda fila. Non altrettanto bene Sainz, coinvolto in un contatto nelle prime fasi e infine 11°. Male l'altra Red Bull di Perez, in testacoda e quindi ultimo. In gara Verstappen dovrà difendersi da solo dalle Mercedes.

GRIGLIA DI PARTENZA

1 Max Verstappen Red Bull 2 Lewis Hamilton Mercedes 3 Valtteri Bottas Mercedes 4 Charles Leclerc Ferrari 5 Lando Norris McLaren 6 Daniel Ricciardo McLaren 7 Fernando Alonso Alpine 8 Sebastian Vettel Aston Martin 9 George Russell Williams 10 Esteban Ocon Alpine

MOMENTI CHIAVE

Partenza - Max Verstappen, dalla seconda piazzola, scatta meglio di Lewis Hamilton, che pattina parecchio, e si prende subito la prima posizione. Anche Bottas parte meglio del compagno, ma tiene ovviamente la posizione. Leclerc conserva la quarta, Sainz è invece coinvolto in un contatto con Russell e scivola al 18° posto. Al contrario, Fernando Alonso dà spettacolo nelle prime dieci curve e risale dal 13° posto di partenza al 5°.

Giro 2, attacco Hamilton - Nei primi due giri Hamilton prova disperatamente a riprendersi la pole attaccando Verstappen nella parte vecchia del tracciato, l'olandese resiste.

Giro 5, Perez out - Sergio Perez, dopo una partenza così così, perde la sua Red Bull in uscita dalla curva Chapel e finisce in testacoda, scivolando in fondo al gruppo. In seguito verrà richiamato ai box e si ritirerà.

Giro 10, Sainz risale - Mentre Alonso rende la vita dura alle McLaren prima di lasciare loro strada, l'altra Ferrari di Sainz rimonta fino al 10° posto, che vale quanto meno la quinta fila in griglia.

I TOP

Max Verstappen (Red Bull) - Sebbene Hamilton sia stato più veloce di lui nella qualifica di venerdì e a tratti in questa Sprint Qualifyng, si è preso la pole position grazie ad una partenza perfetta ed al sangue freddo dimostrato nel difendersi da Lewis nei primi due giri. Entra nella storia. Ma domani dovrà guardarsi dalla ritrovata velocità della Mercedes sul dritto.

Charles Leclerc (Ferrari) - Quarto venerdì in qualifica tenendosi dietro Perez, quarto nella qualifica sprint tenendo un ritmo nemmeno lontano da quello di Bottas. Una gran seconda fila su una pista non così amica delle rosse. E con un passo gara molto interessante.

Fernando Alonso (Alpine) - Semplicemente strepitoso al semaforo verde, quando si mette in esterna e piazza poi un sorpasso dietro l'altro nel primo giro fino al 5° posto. Lotta per tenere dietro finchè può le McLaren, chiude con un comunque ottimo 7° posto che gli vale la quarta fila.

I FLOP

Sergio Perez (Red Bull) - Già nelle qualifiche di venerdì era l'ultimo dei migliori dietro anche la Ferrari di Leclerc. Nella qualifica sprint ha fatto il , andando in testacoda e condannandosi all'ultima fila in griglia. E' quello che ha pagato più di tutti il nuovo format. E nel team non saranno contenti di avere Verstappen solo contro due Mercedes in gara.

Carlos Sainz (Ferrari) - Bravo a rimontare fino al 10° posto piazzando anche un paio di ottimi sorpassi su Raikkonen e Gasly. Ma il contatto con Russell che lo ha relegato in fondo è figlio del non entusiasmante 9° tempo di venerdì, mentre Leclerc aveva Bottas a vista. Anche a lui il nuovo format non ha detto bene.

QUALIFICA SPRINT: PRIMO BILANCIO

Sicuramente è piaciuta al pubblico presente, e anche i piloti sembrano aver apprezzato sia il venerdì più movimentato, sia la qualifica sprint con la possibilità di spingere al 100% per 17 giri. La novità, rispetto alle qualifiche classiche, è anche nelle indicazioni che offre rispetto alla gara, visto che il setup rimarrà invariato. In questo senso occhio alla Mercedes, che ha il margine che non aveva in Austria per inventarsi qualcosa nei confronti di Verstappen. E occhio anche alla Ferrari, che sia con lo scatenato Leclerc che con Sainz ha evidenziato un passo gara inatteso per quanto veloce.

