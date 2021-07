Settimana infuocata per la Formula 1 e non solo per il Gp di Ungheria di questo fine settimana. Il collegio di commissari del Gp di Silverstone ha accolto il reclamo presentato da Red Bull contro la penalità inflitta a Lewis Hamilton per l'incidente che ha messo fuori gioco Max Verstappen nel primo giro di gara.

L'incidente verrà riesaminato nella riunione che è stata fissata per il 29 luglio in videoconferenza: saranno presenti i rappresentanti Fia, i commissari, i team manager delle due squadre e fino a 2 testimoni a scelta per ognuno dei team. Red Bull punterà ad aumentare la penalità già assegnata durante il Gp a Hamilton (10 secondi) dimostrando la non coerenza dell'azione attuata dall'inglese alla curva Copse.

Max Verstappen - Lewis Hamilton Credit Foto Getty Images

Formula 1 Incidente Hamilton-Verstappen, alla Red Bull danni per 1,5 milioni 23/07/2021 A 21:29

Positivo il fatto che la Federazione voglia chiudere la questione prima del prossimo appuntamento del mondiale a Budapest. Il precedente più recente di un reclamo di questo genere è rappresentato dal Gp del Canada 2019, quando Sebastian Vettel fu penalizzato per aver chiuso verso il muro Hamilton dopo un fuori pista. In quel caso il ricorso Ferrari si concluse in un nulla di fatto in quanto il team capitanato da Laurent Mekies non fu in grado di portare ai commissari delle prove aggiuntive per rivalutare la penalità.

Una Red Bull sfreccia per le vie di Palermo

Formula 1 Wolff: "Red Bull troppo dura contro Lewis" 22/07/2021 A 15:27