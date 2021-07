Lando Norris sarà sicuramente uno degli osservati speciali durante il weekend di gara valevole per il Gran Premio di Gran Bretagna 2021, decimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il britannico della McLaren sta disputando una stagione strepitosa e vorrà confermarsi competitivo anche sulla pista casalinga di Silverstone.

Il 21enne nativo di Bristol vuole tornare in pista al più presto anche per dimenticare la disavventura di domenica scorsa, quando alcuni ladri lo hanno aggredito dopo la finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra (mentre tornava alla sua auto) rubando il suo orologio Richard Mille da 40.000 sterline.

Lando Norris, pilota della McLaren Credit Foto Getty Images

Sto bene grazie. Forse non sono ancora nella condizione perfetta, ma ci sto arrivando – risponde Norris quando gli viene chiesto come sta affrontando mentalmente questa situazione – Penso che una delle cose migliori sia stata davvero quella di poter venire a Silverstone e togliermelo dalla testa e concentrarmi su un lavoro diverso. Quindi siamo solo entusiasti di essere qui”.

Lando potrà contare sul supporto del pubblico britannico in questo fine settimana sugli spalti di Silverstone: “I tifosi sono già stati abbastanza impressionanti. Ho fatto alcuni giri in macchina prima e le tribune erano già piene sul rettilineo di partenza, con tutti i tifosi che cantavano. Quindi è stato bello ritrovare quella sensazione che ci è mancata per così tanto tempo“.

