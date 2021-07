a pulire le tribune aperte a 340.000 tifosi in tutto il weekend nonostante la recrudescenza dell'epidemia di covid-19 in Inghilterra dovuta alla variante delta. Un testacoda sofferto nei primi di corsa ha reso anonimo il GP di Silverstone di Sebastian Vettel , poi costretto al ritiro nella seconda parte di gara per un problema al motore. Il pilota dell'Aston Martin si è però distinto nel post-gara, quando è stato immortalato da tifosi e curiosi mentre aiutava il personale della pistaaperte a 340.000 tifosi in tutto il weekend nonostante la recrudescenza dell'epidemia di covid-19 in Inghilterra dovuta alla variante delta.

Non è la prima volta che Vettel si fa notare per il suo spirito "green". Già nel 2019, quando correva ancora in Ferrari, aveva affermato che "la F1 sarebbe stata irresponsabile nel non considerare gli effetti negativi del riscaldamento globale".

