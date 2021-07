Il week end del Gp d'Inghilterra, a Silverstone, manderà in scena una serie di novità decisamente importanti per il presente ed il futuro della Formula 1: per la Mercedes, che per la prima volta nell'era tubo-ibrida si trova a dovere inseguire invece che vestire i panni di imprendibile lepre. E per il Circus tutto, che sul tracciato a nord di Londra scoprirà la prima 'sprint race' della sua storia e presenterà in anteprima un modello con le caratteristiche tecniche e aerodinamiche che avranno le monoposto del 2022, anno dell'attesa rivoluzione tecnica che ridurrà l'incidenza dell'aerodinamica, tornando in parte all'effetto suolo degli anni '80.

Ecco la Sprint Race

Formula 1 La prima vittoria 70 anni fa, Leclerc guiderà la Ferrari di Gonzalez 15 ORE FA

Era nell'aria da qualche anno, prenderà forma nel Gp inglese, decima prova del Mondiale 2021. E' la sprint race, una gara veloce da cento chilometri - su un circuito della lunghezza di Silverstone una ventina di giri - da svolgersi il sabato, che prenderà il posto delle classiche qualifiche per determinare la griglia di partenza del Gp della domenica. Qualifiche che scaleranno il venerdì pomeriggio, per decidere solo l'ordine di partenza del sabato. Prove libere solo il venerdì mattina ed il sabato mattina. Nel 2021 la sperimentazione prevede tre week end: Silverstone apre le danze, poi verranno Monza e Interlagos.

Il nuovo che avanza?

Come accennato è una svolta di cui si vociferava da tempo, più che altro per l'esigenza di restituire interesse alla giornata del venerdì. Da tradizionalisti, nel senso più squisitamente sportivo del termine, non amiamo l'idea di rinunciare alla peculiarità della qualifica, che ha forgiato fior di campioni anche attraverso l'abilità nel centrare la pole position col proverbiale giro perfetto. La gara sprint fa più parte della storia recente delle formule minori, ed è l'aspetto evidentemente commerciale a spingerne l'introduzione anche in Formula 1. E allora cerchiamo di prendere il buono, in attesa di vedere se e quanto saranno spettacolari e divertenti:

Si correranno solo su gomme soft (se su pista asciutta), lasciando liberi i piloti di scegliersi la mescola per il Gp della domenica.

Non ci saranno strategie di sorta: in una gara da 100 km e meno di 30 minuti si spinge al 100%.

In ossequio al Gp domenicale come 'main event', non ci saranno premiazioni sul podio né inni nazionali per la Sprint Race.

Lascia invece qualche perplessità il fatto di assegnare i pur pochi punti della classifica Mondiale (3 al primo, 2 al secondo, 1 al terzo). Se un Mondiale dovesse mai decidersi per qualche punto di sprint race, la storia verrebbe un po' meno rispettata.

Alonso, Schumacher, sprint race: le novità della F1 2021

Le macchine 2022

Il giovedì vengono presentate le caratteristiche tecniche delle monoposto 2022, sotto forma di modello in scala. Si vedrà dunque l'effetto del ridimensionamento della parte aerodinamica a vantaggio di un corposo 'effetto suolo' generato dalla macchina, e quello del passaggio ai cerchi da 18 pollici che obbligheranno a ripensare l'intero sistema sospensivo. L'obiettivo è quello di ridurre le attuali turbolenze per le macchine che seguono, rendendo più semplice duellare in pista. Detto delle ruote più grosse (da 13 a 18 pollici) con gomme di spalla più bassa, le altre principali novità sono:

Niente più deviatori di flusso, dalla zona anteriore del fondo partiranno anzi i canali Venturi che 'salderanno' la vettura a terra.

Banditi i terzi elementi delle sospensioni, che smorzano le oscillazioni della vettura. Si tornerà a sospensioni con soli due ammortizzatori a molla su ogni asse.

Resterà il sistema DRS sull'ala posteriore, ma per effetto della riduzione aerodinamica la sua efficacia sarà molto meno tangibile rispetto ad ora.

Naturalmente il modello presentato a Silverstone sarà una 'base' che poggia sulle novità regolamentari, senza alcun tipo di affinamento ulteriore. Dunque non vedremo macchine tutte simili al modello e fra loro, sebbene i margini di intervento dei tecnici si ridurranno tangibilmente rispetto ad ora.

Max Verstappen e Lewis Hamilton in battaglia a Portimao Credit Foto Getty Images

La Mercedes gioca in casa

Silverstone inizia ad assumere i contorni dell'ultima spiaggia. C'è da attendersi il massimo sforzo dalla vicina Brackley, Hamilton avrà alcuni aggiornamenti da portare in pista per provare a chiudere quel gap di circa tre decimi che la Red Bull conserva più o meno dall'inizio del Mondiale. Se fra Inghilterra e Ungheria non si riuscirà ad invertire la tendenza, è possibile che la stella a tre punte possa non rilanciare oltre. L'inedito ribaltamento di ruoli fra Red Bull e Mercedes costringe gli uomini agli ordini di Toto Wolff di giocare il tutto per tutto a Silverstone. Perché il Mondiale è ancora lungo, ma lo sviluppo è minimo, e se Max Verstappen facesse bottino pieno anche nella 'tana del leone' la situazione diverrebbe difficilmente rimediabile nel prossimo futuro. Già Le Castellet ha rappresentato un feudo Mercedes violato brutalmente, ora. C'è da attendersi il massimo sforzo dalla vicina Brackley, Hamilton avrà alcuni aggiornamenti da portare in pista per provare a chiudere quel gap di circa tre decimi che la Red Bull conserva più o meno dall'inizio del Mondiale. Se fra Inghilterra e Ungheria non si riuscirà ad invertire la tendenza, è possibile che la stella a tre punte possa non rilanciare oltre.

Toto Wolff insieme a Lewis Hamilton Credit Foto Imago

Ferrari, addio 'Ragno'

Ma a Maranello tiene banco soprattutto la questione simulatore. E' stata annunciata in settimana l'adozione di un nuovo sistema di ultima generazione, che va a sostituire il vecchio 'ragno' e che dovrebbe riportare Maranello al livello degli avversari, decisamente più avanti nel campo simulazione da quando vennero vietate le prove in pista. Tuttavia il nuovo sistema andrà a regime in autunno, dunque sarà utile per lo sviluppo della nuova macchina 2022 ma non per la progettazione. Tanto che sia Leclerc che Sainz hanno già fatto un primo test sulla macchina 2022 utilizzando però il ragno. E secondo alcuni spifferi Charles Leclerc non avrebbe gradito affatto la cosa, un mal di pancia dato dalla consapevolezza che In casa Ferrari le prestazioni dell'Austria hanno rinfrancato il team sul ritmo gara, anche se il profilo resta basso e si considera Silverstone pista poco amica della SF21, coi suoi curvoni veloci laddove la rossa eccelle soprattutto sul lento ed in trazione.. E' stata annunciata in settimana l'adozione di un nuovo sistema di ultima generazione, che va a sostituire il vecchio '' e che dovrebbe riportare Maranello al livello degli avversari, decisamente più avanti nel campo simulazione da quando vennero vietate le prove in pista. Tuttavia il nuovo sistema andrà a regime in autunno, dunque sarà utile per lo sviluppo della nuova macchina 2022 ma non per la progettazione. Tanto che sia Leclerc che Sainz hanno già fatto un primo test sulla macchina 2022 utilizzando però il ragno. E secondo alcuni spifferi Charles Leclerc non avrebbe gradito affatto la cosa, un mal di pancia dato dalla consapevolezza che sul progetto 2022 non c'è margine d'errore

Ferrari, Mercedes, Red Bull: le macchine del Mondiale F1 2021

Formula 1 Max Verstappen: “Sarà lotta con Mercedes fino alla fine” 19 ORE FA