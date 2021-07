Valtteri Bottas conquista il terzo posto nelle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna, decima tappa del Mondiale di F1. Il finnico scatterà dunque terzo sulla griglia di partenza di domani della prima . Il finnico scatterà dunque terzo sulla griglia di partenza di domani della prima sprint race , competizione che definirà lo schieramento per il GP di domenica.

Il portacolori della Mercedes ha ottenuto il terzo crono alle spalle dell’olandese Max Verstappen (Red Bull) e sul compagno di box Lewis Hamilton che per soli 75 millesimi ha strappato il miglior crono leader del Mondiale.

Bottas ha rilasciato ai microfoni della massima formula poco dopo la Q3: “Oggi è stata una buona qualifica se ci basiamo sulle libere. Io sono uscito per primo ed ho avuto vento che mi ha dato fastidio nel primo tentativo. Tutto è ancora in palio domani per la sprint race”.

Il teammate del sette volte campione del mondo ha concluso dicendo: “Le regole sono molto interessanti. Speriamo di lottare domani nella gara di qualifica. Oggi abbiamo giocato di squadra per ottenere il miglior risultato possibile”.

