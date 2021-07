Lewis Hamilton ha firmato il giro più veloce nelle e domani scatterà davanti a tutto nell’innovativa Formalmente non si può parlare di pole position, ma di fatto il pilota la considerava tale durante l’intervista. qualifiche del GP di Gran Bretagna e domani scatterà davanti a tutto nell’innovativa Sprint Qualifying , la gara veloce di 100 km che definirà la griglia di partenza del Gran Premio vero e proprio di domenica. Il pilota della Mercedes ha ruggito sull’amato circuito di Silverstone, precedendo di 75 centesimi il suo grande rivale Max Verstappen. Il sette volte Campione del Mondo è stato impeccabile e domani avrà il vantaggio di partire davanti a tutti in una gara veloce che assegnerà a tutti gli effetti la vera e propria pole-position di domenica.

Lewis Hamilton ha palesato tutta la sua soddisfazione davanti a un pubblico davvero festante: “Ci mancava tutto questo, da un anno e passa. Mi mancava la voce, sono grato di vedere tutto questo: avere un pubblico così è davvero diverso. Speravo che il lavoro fatto dal team e l’energia del pubblico mi avrebbero portato in prima posizione, questo risultato è merito loro.Red Bull è stata molto veloce in prova, noi abbiamo cercato di migliorare e stamattina ho lavorato al simulatore. Il primo tentativo è stato grandioso, il secondo era ancora migliore ma ho commesso un errore. Mi ricordavo della pole position del 2017, non avrei potuto ottenere questo senza il pubblico“.

Il britannico ha poi proseguito: “Sono stato in fabbrica questa mattina, perché dovevo stare seduto a sprecare tempo? Ho fatto una prova al simulatore cercando di dare più informazioni possibili al team per avere ancora più prestazioni. Mi sembra un’eternità da quando ho fatto l’ultima pole, dunque è speciale anche perché siamo in casa. Ho portato la macchina in una buona posizione, ma l’opera va completata nel weekend“. Finale motivazionale: “Il lavoro di squadra realizza i sogni“.

