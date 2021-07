Chi se non lui, a fare la storia? Max Verstappen prolunga il monologo di questa stagione al volante della Red Bull aggiudicandosi la pole position dopo la prima sprint race della storia della Formula 1. L'olandese è partito dalla seconda casella ma ha bruciato Lewis Hamilton (posizionatosi 1° in qualifica) al via. Super Max quindi partirà dalla pole, davanti alle due Mercedes di Hamilton e Bottas. Leclerc chiude con un ottimo quarto posto. Ai microfoni della stampa, i quattro piloti hanno mostrato stati d'animo abbastanza differenti.

Verstappen: "Hamilton mi ha spinto al limite"

GP Gran Bretagna Verstappen fa la storia: Sprint Race e pole! Leclerc chiude 4° 3 ORE FA

"Qui è difficile superare ma sono partito bene e ho messo in scena una bella lotta con Lewis nel primo giro. Dopodichè ho potuto spingere con il mio passo e sono andato a vincere. Non è stata facile, ci siamo spinti al limite a vicenda, anche perchè alla fine le nostre gomme erano finite. Sono contento, ho incamerato altri 3 punti e non avevo mai conquistato una pole position in questo modo”.

Verstappen: "Le gomme saranno decisive"

"Mi aspetto una gara emozionante con le gomme che saranno decisive, anche perchè sarà ancor più caldo. Oggi, nonostante la poca benzina, abbiamo sofferto di blister sulla gomma, per cui non sarà affatto facile da gestire come situazione. La Mercedes è impressionante sul dritto, ma anche noi siamo veloci e vogliamo ripeterci”.

Hamilton: "Qualifica sprint da riproporre"

"Ho dato tutto, ringrazio i tifosi per il sostegno. Ieri mi sono divertito e credo che questo format debba essere riproposto. Purtroppo oggi lo start non è stato dei migliori e non ho potuto fare molto. Max aveva un grande ritmo e per domani dovremo inventarci qualcosa. Hanno un motore molto potente e quindi sarà dura vincere. Io, però, metterò in pista tutto quello che ho“

Bottas: "Abbiamo provato a sorprendere Verstappen ma..."

Abbiamo provato a fare qualcosa di diverso, abbiamo provato a sorprendere Verstappen in partenza. In curva 1 sono rimasto un po’ bloccato, non sono riuscito a sfruttare al meglio lo slancio. Ci sono state un po’ di bolle sulle gomme, è andata così. La gara di oggi dimostra che domani non sarà semplice, soprattutto se farà ancora più caldo. Ora abbiamo più informazioni e vedremo cosa potrà accadere“.

Leclerc: "Il passo è buono"

Non è andata male, il passo c’era ed era buono. Positivo. Bisogna concretizzare domani in gara. Dobbiamo continuare così, anche lo scorso anno eravamo a buoni livelli qui. Il passo è migliore di quanto visto in gara durante la stagione rispetto ai leader, ma vedremo domani quando ci saranno tante altre cose in gioco“.

Leclerc: "Domani tutto è possibile"

"Se facciamo una buona partenza domani è tutto possibile, sorpassare in pista è invece ottimista. Bisogna vederla così, io darò tutto".

Sainz: "L'incidente? Colpa di Russell"

"Penso che in quella occasione avessi lasciato tanto spazio a Russell perchè sapevo che in quella curva chi entra dall’interno poi si allarga sempre parecchio. Non potevo fare di più per cui penso che l’errore sia tutto suo. Purtroppo un evento che mi ha rovinato la gara, dato che mi sono ritrovato all’ultimo posto. Da quel momento mi sono rimesso sotto e ho rimontato fino all’undicesimo posto, ma peccato comunque per come sono andate le cose”

Sainz: "Possiamo finire in top 5"

"Direi che il passo gara ed il ritmo ci sono, ma questi contatti ti fanno male per tutto il corso del weekend, dato che dovevo e potevo essere più avanti. Diciamo che ho minimizzato i danni e ho messo in scena la prima parte della rimonta, domani dovrò completare la seconda. La macchina ha grande potenziale in assetto da gara e penso che possiamo finire nella top5-top6, anche se, come si è visto, superare su questo tracciato è complicatissimo"

Verstappen: "Mercedes favorita per il titolo ma la Red Bull può rendergli vita dura quest'anno"

GP Gran Bretagna Verstappen vola nelle FP2, Leclerc ancora brillante 6 ORE FA