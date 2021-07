La Sprint Qualifying! Cambiamento epocale per la classe regina del motorsport che a Silverstone lancia la sprint di qualifica, una gara da 100 km fatta di sabato pomeriggio con lo scopo di decidere le posizioni in griglia per la domenica. Ci siamo. E' uno dei weekend più attesi di questa stagione 2021 di Formula 1. Il motivo?Cambiamento epocale per la classe regina del motorsport che a Silverstone lancia la sprint di qualifica, una gara da 100 km fatta di sabato pomeriggio con lo scopo di decidere le posizioni in griglia per la domenica. Del funzionamento della Sprint Qualifying ne abbiamo parlato in maniera approfondita qui , mentre per quanto riguarda gli orari del weekend, con quest'aggiunta, sono totalmente modificati. In pratica il venerdi a orario di cena andrà in scena la classica qualifica come la conosciamo, che darà la griglia per la gara sprint che avverrà sabato pomeriggio. In base alle posizioni della gara di sabato si partirà la domenica. Cosa accadrà? Staremo a vedere!

Programma GP di Gran Bretagna

Venerdì 16 luglio

15:30-16:30 - Libere 1

19:00-20:00 - Qualifiche

Sabato 17 luglio

13:00-14:00 - Libere 2

17:30 - Sprint Qualifying

Domenica 18 luglio

16:00 - Gara

GP di Gran Bretagna: la gara sarà in diretta su Sky

L'intero weekend del GP di Gran Bretagna sarà trasmesso in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile su Sky Sport 1 (canale 201 della piattaforma satellitare e 382 del digitale terrestre) e su Sky Sport F1, canale 207. La gara sarà visibile in replica in chiaro su TV8 alle ore 19.00.

GP di Gran Bretagnain Live-Streaming

Il GP di Gran Bretagna sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. Eurosport vi fornirà invece la diretta scritta minuto per minuto delle qualifiche e della gara.

GP di Gran Bretagna: informazioni

Data, orario e luogo: domenica 18 luglio ore 16 (italiane), Circuito di Silverstone (Gran Bretagna)

