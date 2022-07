Formula 1

Carlos Sainz dopo la vittoria a Silverstone: "Uno dei giorni più belli della mia vita"

F1 - Carlos Sainz al 150° GP della sua carriera in Formula 1 ha ottenuto la sua prima vittoria nel mondiale con la Ferrari scattando dalla pole position: "Non ho parole per descrivere come mi sento, penso sia la gioia più grande che un pilota può assoporare, vincere con la Ferrari in un tracciato iconico come Silverstone e davanti a un pubblico così fantastico".

