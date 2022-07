Carlos Sainz che con 10 anni dopo l’ultima pole della Ferrari a Silverstone di Fernando Alonso, la Rossa di Maranello torna a conquistare la prima casella della griglia grazie a un altro pilota spagnolo,che con un ultimo giro semplicemente magico riesce a spodestare Max Verstappen e cogliere la prima pole position della sua carriera.

Un traguardo centrato al 150° GP in Formula 1 (solo Sergio Perez ne ha dovuti attendere di più con 214 gran premi) e che infonde morale dopo una stagione un po’ ondivaga per colpa anche di qualche errore o guasto meccanico. Un exploit che conferma il feeling con la pole position in questo 2022 per la SF-75 (per il Cavallino Rampante si tratta della 7ª pole position in 10 GP) e che ha sorpreso in primis il diretto interessato che nel team radio con gli uomini del suo muretto box non ha nascosto lo stupore per un giro che non gli sembrava così veloce.

Pole confermata, complimenti Carlos goditela” il messaggio che gli urla in cuffia il fido ingegnere di pista Riccardo Adami che fa scatenere la risata contagiosa del driver iberico: “Oh, oh, oh m***a non me l’aspettavo proprio, davvero sono riuscito a fare così bene...”. Qui il video del simpatico siparietto.

