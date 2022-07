Con la prima vittoria in carriera dilafa suo il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, ma il successo nella decima prova del Mondiale 2022 ha un sapore dolceamaro per Maranello: nella giornata in cui Max Verstappen ha chiuso solo al 7° posto - frenato da una foratura e da problemi di carico - il muretto del Cavallino ha infatti bruciato la possibile vittoria di Charles Leclerc nel finale, per un'altra scelta intempestiva nel momento dell'ingresso della Safety car. Sul podio insieme a Sainz salgono Sergio Perez, che ha rimontato alla grande dopo un problema al primo giro, e Lewis Hamilton, protagonista di una grande gara corredata dal giro più veloce. Pauroso incidente in partenza per il cinese Guanyou Zhou : la sua Alfa Romeo si è capottata alla staccata di curva 1 finendo oltre le barriere. Nessun danno ma un grande spavento per il giovane rookie.