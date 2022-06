Charles Leclerc si prepra per il GP di Gran Bretagna 2022, tappa del Mondiale F1 che andrà in scena nel weekend a Silverstone. Il pilota della Ferrari è reduce dalla rimonta di Montreal e sta cercando di lasciarsi alle spalle i problemi con i motori che gli hanno portato due zero pesantissimi in classifica generale . Il monegasco sa che deve reagire e cercare una vittoria cruciale per provare a iniziare la rimonta sullo scatenato Max Verstappen.

Ad

Leclerc: "Fondamentale fare bene da Silverstone alla pausa estiva"

GP Gran Bretagna Wolff: "Ferrari e Red Bull hanno un vantaggio considerevole" 7 ORE FA

Charles Leclerc ha espresso le proprie sensazioni nel corso della conferenza stampa che precede l’evento: “Adoro questa pista e in generale le curve veloci. Non vedo l’ora che inizi il weekend, inoltre quest’anno abbiamo una vettura più competitiva rispetto alle ultime volte in cui siamo venuti qui. Speriamo di avere finalmente un weekend pulito, da Miami in poi non è andata alla grande sotto questo punto di vista: speriamo di rimetterci in carreggiata e poter tornare a vincere”.

L’alfiere della Scuderia di Maranello ha poi proseguito: “Sicuramente Silverstone sarà molto importante, ma in generale lo saranno le prossime quattro gare. Sarebbe fantastico avere buoni Gran Premi da qui alla pausa estiva. Dobbiamo concentrarci su noi stessi: la prestazione c’è, se faremo dei weekend puliti sono sicuro che i risultati arriveranno di conseguenza“.

Leclerc: "Mondiale piloti? Con Red Bull sarà battaglia dura. Dobbiamo..."

GP Gran Bretagna Russell: "A Silverstone voglio il gradino più alto del podio" 7 ORE FA