Maranello è entrata in un vortice di problemi tecnici ed errori che hanno finito per farle lasciare sul terreno 85 punti nei confronti del team rivale, nonostante prestazioni complessivamente sempre al vertice. L'ultimo Gp in Canada, Col Gp di Gran Bretagna a Silverstone si apre un mese di luglio cruciale per le ambizioni iridate della Ferrari. Che non vince dal Gp d'Australia, quando Leclerc era letteralmente in orbita mentre Max Verstappen si leccava le ferite derivate da due ritiri consecutivi. Ciò che è accaduto dopo è ben noto: la Red Bull è 'dimagrita' ed ha risolto gran parte dei propri problemi di affidabilità, mentre, nonostante prestazioni complessivamente sempre al vertice. L'ultimo Gp in Canada, vinto ancora da Verstappen , ha comunque lasciato qualche buon segnale per la squadra diretta da Mattia Binotto: una ritrovata solidità e qualche novità che ha ben funzionato in pista. Ora è il momento di mettere tutto insieme e provare a risalire la china prima della pausa di agosto.

LUGLIO DA NON SBAGLIARE

La quaterna di appuntamenti in agenda fra domenica 3 luglio, Gp di Gran Bretagna, e domenica 31 luglio, Gp d'Ungheria, potrà dare la misura di quelle che sono le reali ambizioni della Ferrari. Che aveva come obiettivo 2022 quello di tornare al vertice e vincere delle gare, se non che l'inizio di stagione ha inevitabilmente alzato l'asticella, "costringendo" ora gli uomini in rosso a tenere viva la sfida con la Red Bull. Sul piano prestazionale la F1-75 c'è, è stata veloce ovunque in qualifica come in gara (a parte Imola, dove l'usura delle gomme finì per zavorrare Leclerc). Le criticità alla turbina e, più in generale, alla parte endotermica della power unit, sembra siano state superate a Montreal, ora vanno ridotte il più possibile le distanze entro la pausa per ripresentarsi a Spa, a fine agosto, con le armi affilate per affrontare alla pari la seconda parte di stagione. Il campionato è lungo e rientrare è possibile, ma nei prossimi 30 giorni è evidente che i margini d'errore, per la scuderia del Cavallino, sono ridotti al minimo.

A Silverstone la F1 si prepara a scoprire la Sprint Race, Getty Images Credit Foto Getty Images

SILVERSTONE CIRCUITO AMICO?

Pur trattandosi di "casa loro" (copyright Vettel), quello di Silverstone potrebbe essere un circuito che ben si adatta alle caratteristiche tecniche della rossa. Come Barcellona-Montmelò, alterna curve lente e curvoni in appoggio molto veloci, e presenta due soli rettilinei da oltre 300kmh, peraltro non così lunghi. Dunque minori problemi di porpoising - che la Red Bull non ha - e minore penalizzazione nell'utilizzo del DRS, laddove il team di Chris Horner riesce ancora a ricavare qualcosa di più sul piano puramente velocistico. Inoltre, sui curvoni in appoggio, il minor peso della Ferrari potrebbe essere un discreto jolly, insieme alla minor benzina necessaria rispetto ad altri circuiti. Fattore, quest'ultimo, che potrebbe dare un'ulteriore mano in termini di raffreddamento della parte termica, grazie all'utilizzo della post combustione.

OCCHIO ALLE NOVITA'

Il Cavallino porterà peraltro in pista un pacchetto di novità che rappresentano lo step di sviluppo più importante da qui alla fine dell'estate. L'ala posteriore a basso carico, che in Canada aveva solo Leclerc, sarà montata anche sulla macchina di Carlos Sainz. Fondo e diffusore saranno ampiamente rivisitati, con l'obiettivo di generare maggior deportanza diminuendo il drag. Col quarto motore già smarcato a Montreal, naturalmente, in Ferrari hanno anche il vantaggio della rotazione delle componenti in cerca della massima potenza. In casa Red Bull, naturalmente, non staranno a guardare: anche a Milton Keynes - a pochi minuti dal circuito di Silverstone - hanno preparato un pacchetto di novità aerodinamiche, a partire da un fondo rivisto per aumentarne la rigidezza strutturale ed un lavoro di affinamento sui canali Venturi per provare ad aumentare ulteriormente l'effetto rake. Previsto inoltre un ulteriore leggero dimagrimento, per avvicinare la macchina al peso mi imo di 798 kg, cui la Ferrari è invece già vicinissima.

EFFETTO SUOLO E CURVE VELOCI

Più ancora di quello di Barcellona, il tracciato del Northamptonshire sembra fatto apposta per esaltare le caratteristiche tecniche di queste nuove macchine 2022, che hanno abbandonato l'esasperazione aerodinamica per tornare al concetto di effetto suolo. I rapidissimi cambi di direzione fra Maggott's, Beckett's e Chapel dovrebbero permettere di estrarre il massimo del carico generato dai canali Venturi, ed è probabile che si assisterà alle maggiori velocità di percorrenza di sempre in quei particolari tratti. Quanto meno la domenica, quando è prevista gara asciutta, perché il meteo inglese promette invece possibilità di pioggia sia il venerdì che nelle qualifiche di sabato.

