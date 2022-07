prima sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna comincia sotto la pioggia. Vale la pena di ricordare come le previsioni del momento diano alta probabilità di qualifiche bagnate per domani, mentre la gara di domenica dovrebbe disputarsi sull’asciutto. I metereologi britannici non sbagliano e ladidelcomincia sotto la. Vale la pena di ricordare come le previsioni del momento dianoper domani, mentre ladovrebbe disputarsi sull’

FP1 inizia sotto l’acqua e l’attività in pista scarseggia. Tutti si limitano a effettuare uno shake down, nell’attesa che le condizioni cambino. In effetti, nel cuore del turno il Sole squarcia le nubi e comincia ad asciugare l’asfalto. È un attimo, perché poco dopo arriva un nuovo acquazzone che ri-bagna tutto, procrastinando la situazione. I piloti alzano bandiera bianca e decidono di aspettare. power unit, usando una scocca di riserva con annessi componenti. Comunque sia, lainizia sotto l’acqua e l’attività in pista scarseggia. Tutti si limitano a effettuare uno, nell’attesa che le condizioni cambino. In effetti, nel cuore del turno ilsquarcia le nubi e comincia ad asciugare l’asfalto. È un attimo, perché poco dopo arriva unchetutto, procrastinando la situazione. I piloti alzano bandiera bianca e decidono di aspettare. Da rimarcare come Carlos Sainz cambi telaio per un problema alla pompa del carburante della, usando una scocca di riserva con annessi componenti.

Per fortuna, più per carità di patria e per rispetto dei numerosi spettatori presenti comunque sulle tribune, Lewis Hamilton sceglie di effettuare qualche tornata, ma si tratta di un’autentica passerella atta a spezzare la monotonia di una FP1 fantasma in cui solo in dieci registrano un tempo valido.

GP GRAN BRETAGNA F1 – CLASSIFICA FP1

1 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:42.249 3

2 Lewis Hamilton Mercedes +0.532 4

3 Carlos Sainz Ferrari +0.718 5

4 Charles Leclerc Ferrari +1.552 4

5 Mick Schumacher Haas F1 Team +1.646 1

6 Guanyu Zhou Alfa Romeo +3.922 2

7 Kevin Magnussen Haas F1 Team +5.912 1

8 Lance Stroll Aston Martin — 2

9 Yuki Tsunoda AlphaTauri +9.124 2

10 Sebastian Vettel Aston Martin +16.919 2

11 George Russell Mercedes – – 2

12 Sergio Perez Red Bull Racing – – 2

13 Esteban Ocon Alpine – – 2

14 Fernando Alonso Alpine – – 1

15 Alexander Albon Williams – – 1

16 Daniel Ricciardo McLaren – – 3

17 Pierre Gasly AlphaTauri – – 2

18 Lando Norris McLaren – – 2

19 Nicholas Latifi Williams – – 1

20 Max Verstappen Red Bull Racing – – 2

