Charles Leclerc, quarto a Silverstone nel giorno della La delusione di, quarto a Silverstone nel giorno della prima vittoria in carriera di Carlos Sainz , è palpabile. La strategia adottata dalla Ferrari nel finale, quando la safety car entrata in pista per permettere la rimozione della vettura di Esteban Ocon, lo ha danneggiato, facendogli perdere la leadership della corsa e la possibilità di recuperare un buon margine in classifica su Max Verstappen , soltanto settimo.

"Un'altra gara in cui non è arrivato il risultato finale - ha dichiarato il monegasco ai microfoni di SkySport -. Ho fatto di tutto per dare il massimo, anche la difesa nel finale. Davvero, non potevo fare di più. Tutto è cambiato al momento dell'ingresso in pista della safety car. La scuderia ha voluto effettuare uno split: la macchina dietro rientra per montare le soft e quella davanti tiene la posizione. Non penso fosse la decisione giusta, ma ormai è andata".

"Non sono nessuno per pretendere chiarimenti dalla Ferrari. Però non posso non dire che sia stata una gara frustrante. Penso di aver perso tempo prezioso nei primi stint, anche se dalla vettura non ho l'immagine globale dell'accaduto. Ma non mi interessa questo discorso. L'attenzione ora deve andare a Carlos Sainz, che ha vinto la sua prima gara in carriera. Per lui è un momento speciale. Io, però, non nascondo la mia delusione. Abbiamo perso una grande opportunità per la classifica mondiale".

