Quello capitato a Guanyu Zhou nel Gp di Gran Bretagna è stato uno degli incidenti più spettacolari nella storia della Formula 1 . Fortunatamente non ci sono state conseguenze per il pilota dell'Alfa Romeo che dovrebbe essere regolarmente al via del Gp d'Austria, in questo fine settimana. Tante le domande scaturite a seguito della rottura del roll bar a seguito dell'impatto con l'asfalto, ma per capire le forze in gioco durante quei secondi basta osservare l'immagine scattata dal giornalista Craig Slater.