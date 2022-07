La battaglia della Mercedes contro il porpoising, che sembra non avere prodotto particolari risultati fino a questo momento sotto, potrebbe essere stata una abile mossa del team di Brackley per far porre la lente di ingrandimento della FIA sulla questione dei fondi delle vetture di Ferrari e Red Bull . Secondo quanto riportato da motorsport.com, infatti, il team capeggiato da Toto Wolff vorrebbe bloccare i fondi “flessibili” di F1-75 e RB18 che permetterebbero di procedere su altezze da terra più basse rispetto alla concorrenza, potendo contare su un carico aerodinamico maggiore grazie alla deflessione del fondo e del pattino sotto alla scocca verso l’alto. Un aspetto davvero particolare, dopo che per mesi si era invece posta attenzione sulle ali anteriori proprio di Mercedes e Red Bull che, per quanto si vede dalle telecamere, si flettono in maniera evidente alle più alte velocità.

Ad

Toto Wolff: "Ci sono valori dai quali non si può derogare"

GP Gran Bretagna Hamilton: "Fischi a Verstappen? I tifosi inglesi sono meglio di così" 3 ORE FA

Il caso è esploso nel corso del Technical Advisory Committee che si è riunito dopo il Gran Premio del Canada, durante il quale sono emersi sospetti che alcune squadre riescano ad andare oltre i limiti. Le normative vigenti concedono un movimento massimo di 2 mm nei due fori centrali della tavola e non più di 2 mm nel foro più arretrato. Secondo alcune indiscrezioni riportate, ci sarebbero team capaci di arrivare fino a 6 mm di deflessione. Toto Wolff, team principal della Mercedes e spettatore interessato, spiega il suo punto di vista: "Nessuno ne aveva un’idea fino a quando la FIA non ho sollevato la questione nell’ultimo Technical Advisory Committee, cosa che è stata una grande sorpresa per tutte le squadre. Cosa c’è scritto nel regolamento e quale sia lo spirito è abbastanza chiaro. Voglio dire, non c’è alcun argomento sul perché si debba derogare da quei valori. Quindi per noi è stata una sorpresa se non uno shock”.

Hamilton e Vettel in coro: "Razzismo è intollerabile. Serve agire"

GP Gran Bretagna Il team radio di Sainz dopo la pole: "M***a, davvero ce l'ho fatta?" 21 ORE FA