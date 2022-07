Di Luca Patuelli. Poteva iniziare con una tragedia Guanyu Zhou. Solo un grande spavento per il pilota cinese che ha percorso la prima parte del tracciato a testa in giù ed è finito a sbattere contro le barriere.



Ma facciamo un passo indietro, siamo nel 2016 e la FIA sotto la direzione del responsabile della sicurezza Laurent Mekies decise di testare un nuovo sistema di protezione per i piloti, appunto l’Halo, andando a focalizzare l’attenzione su 3 scenari ben definiti: 1) la collisione tra due veicoli, 2) un contatto tra un veicolo e l'ambiente circostante e 3) e collisioni con veicoli.



I test dimostrarono che l'Halo fosse in grado di ridurre in modo significativo il rischio di lesioni per il pilota. Inoltre, in molti casi, il sistema era stato in grado di evitare che il casco entrasse in contatto con una barriera utilizzando come riferimento una serie di incidenti già avvenuti. Venne così poi reso obbligatorio a partire dalla stagione 2018. . Poteva iniziare con una tragedia il Gran Premio di Silverstone , ma grazie al sistema di protezione Halo non ci sono stati problemi nell’incidente che ha coinvolto il pilota dell’Alfa Romeo . Solo un grande spavento per il pilota cinese che ha percorso la prima parte del tracciato a testa in giù ed è finito a sbattere contro le barriere.Ma facciamo un passo indietro, siamo nel 2016 e la FIA sotto la direzione del responsabile della sicurezza Laurent Mekies decise di testare un nuovo sistema di protezione per i piloti, appunto l’Halo, andando a focalizzare l’attenzione su 3 scenari ben definiti: 1) la collisione tra due veicoli, 2) un contatto tra un veicolo e l'ambiente circostante e 3) e collisioni con veicoli.I test dimostrarono che l'Halo fosse in grado di. Inoltre, in molti casi, il sistema era stato in grado di evitare che il casco entrasse in contatto con una barriera utilizzando come riferimento una serie di incidenti già avvenuti.

L'incidente tra Max Verstappen e Lewis Hamilton durante il GP di Monza del 2021 Credit Foto Getty Images

Le critiche iniziali: l'halo rovina l'estetica e la visibilità

L'Halo suscitò inizialmente diverse critiche tra i piloti e gli addetti ai lavori, perlopiù di carattere estetico. Tra le voci più autorevoli, Niki Lauda affermò come questo sistema, a suo dire, snaturasse l'essenza stessa delle vetture da corsa; similmente scettico si era dimostrato al principio Lewis Hamilton il quale, in occasione dei test prestagionali 2016, lo aveva definito «la peggiore modifica nella storia della Formula 1», tuttavia facendo marcia indietro pochi mesi dopo a fronte degli innegabili vantaggi di sicurezza e anzi lamentandone la mancata adozione fin dalla successiva stagione 2017.

Charles Leclerc salvato dall'halo in un incidente del 2018 Credit Foto Getty Images

I "miracoli" dell'halo: Leclerc, Grosjean, Hamilton e Zhou

L'efficacia dell'Halo è stata attestata dall'analisi dei dati raccolti durante alcuni incidenti accaduti in Formula 1 negli anni immediatamente seguenti alla sua introduzione obbligatoria, tra i quali quello occorso a Charles Leclerc nel Gran Premio del Belgio 2018, in cui resse l'impatto con la monoposto di Fernando Alonso; a Romain Grosjean nel Gran Premio del Bahrein 2020, resistendo all'urto con il guard rail a bordo pista; ancora ad Hamilton nel Gran Premio d'Italia 2021, in cui impedì che la ruota della monoposto di Max Verstappen impattasse rovinosamente contro la testa del britannico e infine lo scorso weekend a Guanyu Zhou durante il Gran Premio di Gran Bretagna 2022 dove, dopo il cedimento del roll-bar, l'Halo ha retto l'urto del cappottamento della monoposto.



In una Formula 1 che nel corso degli anni ha sempre cercato di aumentare la sicurezza per i propri piloti, l’Halo ha rappresentato un punto di svolta fondamentale.

