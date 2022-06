Formula 1

Formula 1, Mansell e una rimonta da leggenda, numeri e curiosità: il GP della Gran Bretagna in 2'

FORMULA 1 - Domenica 3 luglio alle ore 16:00 va in scena il GP di Gran Bretagna, sull'iconico tracciato di Silverstone dove si sono corsi 72 edizioni, la più memorabile delle quali quella andata in scena 35 anni fa vinta dal britannico Nigel Mansell con una leggendaria rimonta su Piquet scavalcato in volata con un sorpasso memorabile alla Stowe. Ecco cosa bisogna sapere sul 10° round del mondiale.

00:02:15, un' ora fa