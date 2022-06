George Russell è forse l’unica vera nota lieta di questa prima parte di stagione 2022 per la Mercedes, che ha avuto conferma di avere in casa un pilota pronto a raccogliere l’eredità del plurititolato Lewis Hamilton nei prossimi anni. Il giovane pilota inglese ex Williams sta impressionando tutti per velocità e costanza (si è già guadagnato il soprannome di Mr. Consistency), infatti è l’unico della griglia capace di chiudere le prime nove gare dell’anno sempre nella top5. Il 24enne nativo di King’s Lynn è addirittura quarto nel Mondiale nonostante una W13 decisamente problematica e molto distante da Red Bull e Ferrari in termini di prestazione pura, ma il suo obiettivo resta quello di ottenere finalmente la prima vittoria della carriera in Formula Uno magari già questo weekend, è forse l’unica vera nota lieta di questa prima parte di stagione 2022 per la, che ha avuto conferma di avere in casa un pilota pronto a raccogliere l’eredità del plurititolato Lewis Hamilton nei prossimi anni. Il giovane pilota inglese ex Williams sta impressionando tutti per velocità e costanza (si è già guadagnato il soprannome di Mr. Consistency), infatti è l’unico della griglia capace di chiudere le prime nove gare dell’anno sempre nella top5. Il 24enne nativo di King’s Lynn è addirittura quarto nel Mondiale nonostante una W13 decisamente problematica e molto distante da Red Bull e Ferrari in termini di prestazione pura, ma il suo obiettivo resta quello di ottenere finalmente la prima vittoria della carriera in Formula Uno magari già questo weekend, a Silverstone , nel suo GP di casa.

"Una top3 significherebbe molto, ma voglio che il mio primo podio a Silverstone sia sul gradino più alto, è quello che cerco assolutamente. Silverstone ha davvero un posto nel mio cuore; è lì che ho vinto la mia prima gara, è lì che ho fatto anche la mia prima gara in assoluto, l’ho vinta, la prima gara! È lì che ho fatto il mio primo test in assoluto su una vettura di Formula 1“, dice Russell al sito ufficiale della F1. “Ed essendo la mia gara di casa, il supporto è enorme, quindi non vedo l’ora di arrivarci. Darò assolutamente tutto quello che ho. Penso che sarà elettrizzante ad essere onesti. Ricordo che l’anno scorso Silverstone è stata la prima gara di Formula 1 che ha avuto un pubblico al completo dopo aver trascorso un anno e mezzo senza fan… ed è stato uno schiaffo in faccia vedere quanto tifo ci fosse e quanto fosse fantastico avere nuovamente il pubblico a sostenerci“, aggiunge il campione F2 nel 2018.

Voglio che il mio primo podio a Silverstone sia sul gradino più alto, è quello che cerco assolutamente.

