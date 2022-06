Comincia un mese di luglio decisivo per il mondiale 2022 della Formula 1. Quattro gare in cinque fine settimane, che serviranno per capire quale strada potrà prendere questo campionato. Si parte da una delle piste più storiche della Formula 1: Silverstone. Al momento c'è una squadra che comanda, la Red Bull, e un pilota che sembra imbattibile, Max Verstappen. L'olanedese non sembra aver rivali, soprattutto da quando la scuderia ha risolto i problemi di affidabilità di inizio stagione. Solo la Ferrari ha messo in difficoltà nel 2022 le lattine austriache, ma tra errori al muretto e guasti, la Rossa ha alzato troppe volte bandiera bianca e Leclerc si ritrova lontanissimo nella generale. Un vero peccato, dato che in termini di prestazioni la vettura non è per nulla inferiore alla Red Bull. Ora in Inghilterra per la Ferrari arriva l'ennesima ultima spiaggia, per provare a mettere in difficoltà i rivali. Orari abbastanza classici, differita su TV8.

Programma GP di Gran Bretagna

Venerdì 1 luglio

Prove Libere 1: 14:00 - 15:00

Prove Libere 2: 17:00 - 18:00

Sabato 2 luglio

Prove Libere 3: 13:00 - 14:00

Qualifiche: 16:00 - 17:00

Domenica 3 luglio

Gara: 16:00 - 18:00

GP di Gran Bretagna: la gara sarà in diretta su Sky

L'intero weekend del GP di Gran Bretagna sarà trasmesso in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile su Sky Sport 1 (canale 201 della piattaforma satellitare e 382 del digitale terrestre) e su Sky Sport F1, canale 207. Le qualifiche e la gara saranno visibili in replica in chiaro su TV8 alle ore 18.00.

Palinsesto TV8 (Differite)

Sabato 2 luglio Qualifiche: 18:00 - 19:00

Domenica 3 luglio Gara: 18:00 - 20:00

GP di Gran Bretagnain Live-Streaming

Il GP di Gran Bretagna sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. Eurosport vi fornirà invece la diretta scritta minuto per minuto delle qualifiche e della gara.

GP di Gran Bretagna: informazioni

Data, orario e luogo: domenica 3 luglio ore 16 (italiane), Circuito di Silverstone (Gran Bretagna)

