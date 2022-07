Cielo coperto, ma asfalto asciutto all’inizio della terza sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna , dinamica che ha consentito a piloti e team di girare in condizioni ortodosse nell’ultima occasione per decidere gli assetti in vista delle qualifiche odierne e della gara di domani pomeriggio. Quasi tutti si sono subito buttati in pista, anche perché i nuvoloni neri in prossimità del circuito non lasciavano presagire nulla di buono. Praticamente si è lavorato solo con mescola soft, almeno se guardiamo ai team di vertice. Non stupisce che Red Bull si sia dimostrata in netto progresso rispetto alla giornata di ieri. Max Verstappen ha abbattuto il muro dell’1’28”, rifilando oltre 4 decimi al compagno di squadra Sergio Perez, il quale è decisamente migliorato dopo aver sofferto venerdì. Il messicano è comunque stato autore del secondo crono.