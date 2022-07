Il tremendo incidente alla partenza del GP di Gran Bretagna di Formula 1 viene miracolosamente archiviato senza conseguenze per nessuno dei piloti coinvolti. Dopo che Zhou è rimasto illeso dal ribaltamento della monoposto e l'impatto contro le transenne che separano il tracciato dagli spalti, salvato dall'Halo system , anchee dichiarato idoneo per correre in Austria il prossimo weekend. Il thailandese della Williams è rimasto coinvolto in una carambola prima ancora di affrontare la Abbey: tamponato dall'Aston Martin di Vettel dall'altro lato del tracciato rispetto a dove si è verificato il mostruoso incidente , Albon ha perso il controllo della vettura andando a sbattere contro il muretto che divide il rettilineo della partenza dai box e rimbalzando all'ingresso in prima curva contro Ocon e Tsunoda. Così come il pilota cinese del, anche Alex ha dovuto effettuare degli accertamenti medici, trasportato in elicottero al Coventry Hospital mentre la corsa stava per ricominciare.