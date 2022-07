Carlos Sainz a Silverstone. Dopo una gara ricca di colpi di scena e di completa sofferenza, lo spagnolo della Ferrari entra nell'élite del Circus diventando il 112° pilota di Formula 1 a conquistare almeno un successo in carriera. Location speciale per il figlio d'arte, dato che È il giorno di. Dopo una gara ricca di colpi di scena e di completa sofferenza, lo spagnolo della Ferrari entra nell'élite deldiventando il 112° pilota di Formula 1 a conquistare almeno un successo in carriera. Location speciale per il figlio d'arte, dato che alza al cielo il suo primo trofeo nella culla di questo sport davanti ad una marea di oltre 400mila appassionati. Fortunato ad ottenere una seconda chance, graziato dalla bandiera rossa al primo giro dopo essersi fatto sfilare da Verstappen, non si lascia sopraffare dagli imprevisti e dall'ordine del team di lasciare passare Leclerc a metà gara. Ad una decina di giri dalla bandiera a scacchi la safety car gli si spalanca la grande occasione di tornare in testa grazie a gomme più fresche a differenza del compagno di squadra, svantaggiato dalla strategia del team di lasciarlo in pista in quegli attimi concitati.

Ad

soltanto Sergio Perez ha impiegato di più prima di trionfare in Formula 1. Dopo aver conquistato la I pianeti questa volta si allineano dalla parte del 27enne iberico, sul gradino più alto del podio al 150° tentativo e alla dodicesima apparizione tra i migliori tre:. Dopo aver conquistato la prima pole position , Sainz diventa il quarantesimo pilota diverso a trascinare la Ferrari verso la vittoria, quella numero 241 che interrompe un digiuno di quasi tre mesi e scaccia quella che stava per diventare una maledizione nel concretizzare alla domenica il dominio nelle qualifiche.

GP Gran Bretagna Guanyu Zhou illeso dopo un incidente mostruoso: il video UN' ORA FA

Sainz: "Sono al settimo cielo"

Alla fine della gara Carlos Sainz non sta più nella pelle dalla gioia. Queste le prime parole al parco chiuso del secondo spagnolo nell'albo dei vincitori di un Gran Premio, dopo Alonso: "Sono al settimo cielo, è un giorno molto speciale per me perché la prima vittoria in carriera ha questo sapore". Il commento sulla corsa: "È stato un GP durissimo con tante variabili. All’inizio ho molto sofferto la pressione che mi ha messo Max, ma poi con la strategia sono riuscito a fare mia questa gara. Qui a Silverstone ho ricordi bellissimi, ricordando la mia storia agonistica, non c’è luogo migliore per festeggiare".

Sainz: "Felice del rinnovo con Ferrari, ora l'obiettivo è fare meglio"

GP Gran Bretagna Sainz trionfa ma la Ferrari non ride: Leclerc solo 4° per un errore al box 2 ORE FA