I disordini erano nell’aria. La polizia inglese aveva avvisato con discreto anticipo che ci sarebbe stata una protesta durante la gara di domenica nella terra della Regina. Ma non è bastato. I manifestanti di “Just Stop Oil” sono riusciti a scavalcare le barriere e ad occupare il circuito nel corso del primo giro. La gara era stata appena interrotta con bandiera rossa per via del terribile incidente che ha coinvolto cinque piloti, tra cui in particolare Guanyu Zhou (Alfa Romeo). Dunque, le vetture non stavano sfrecciando alla massima velocità e il pericolo maggiore è stato sventato: i commissari hanno allontanato gli attivisti ed i piloti hanno evitato gli ostacoli.

Il metodo scelto per manifestare è stato fortemente condannato dal Ceo della F1, Stefano Domenicali, ai microfoni di Sky Sport:

"Tutti hanno il diritto di esprimersi ma nessuno ha il diritto di mettere altre vite in pericolo. Il comportamento di questo piccolo gruppo di persone è stato completamente irresponsabile e pericoloso”.

Si sono espressi anche alcuni piloti ma assumendo una posizione differente. Le parole più interessanti sono uscite dalla bocca di Lewis Hamilton. Il 7 volte campione del mondo è infatti da anni molto attivo per tutte le battaglie sociali ed era il pilota di casa, il più atteso. “Voglio chiarire, non sapevo per cosa manifestassero. L'ho appena scoperto e adoro che le persone stiano combattendo per il pianeta e abbiamo bisogno di più gente come loro”, così si è espresso a caldo prendendo le difese dei manifestanti. A seguire però la scuderia Mercedes ha corretto il tiro con un post sui social, dove a parlare è sempre il pilota britannico:

Come abbiamo visto, questo è uno sport molto pericoloso. Non ero a conoscenza delle proteste e, benché io sia sempre con coloro che difendono ciò in cui credono, tutto deve essere fatto in sicurezza. Per favore, non entrate in pista per protestare, non vogliamo mettervi in pericolo.

Anche il vincitore del GP, Carlos Sainz, la pensa come Lewis: “Non credo che saltare in una pista di F1 sia il modo migliore per manifestare. Si mettono a rischio molte vite. Appoggio la causa, ma loro devono stare più attenti perché potrebbero causare un incidente”. E così pure l’ex ferrarista Sebastian Vettel ha abbracciato la causa contestando però le modalità: “Penso che queste persone non agiscano per frustrazione, ma sono disperate e sono molto solidale con le loro paure e ansie. Certo, capisco e comprendo anche l'altro lato della cosa. Perché in pista poi vedi i commissari che cercano di impedire questo genere di cose. E chi manifesta mette a rischio molte persone: piloti, commissari. Quindi, ci sono due lati, ma penso che il messaggio fosse molto chiaro e, come ho detto, simpatizzo completamente con le loro paure e ansie”.

Insomma, manifestare è importante. Certi temi come la salvaguardia dell’ambiente non possono essere assolutamente trascurati. Ieri però, i ragazzi di “Just Stop Oil” hanno esagerato, a detta degli stessi piloti. Se non ci fosse stata la bandiera rossa, avrebbero potuto causare problemi molto seri.

