Zhou, giovane pilota dell’Alfa Romeo, la cui monoposto dopo essere stata speronata dalla Mercedes di George Russell in pieno rettilineo si è letteralmente capovolta a 180° ed ha terminato la sua corsa a velocità folle contro le recinzioni, scavalcando anche il muro di gomme posto in curva 1. Incidente terrificante ma miracolosamente senza conseguenze per Zhou. L’attesissimo decimo round del Mondiale di Formula 1 di Silverstone è iniziata con un brivido per uno spaventoso incidente in partenza che ha coinvolto cinque piloti (George Russell, Guanyu Zhou, Alexander Albon, Yuki Tsunoda ed Esteban Ocon) e in cui ad avere la peggio è stato il cinese, giovane pilota dell’Alfa Romeo, la cui monoposto dopo essere stata speronata dalla Mercedes di George Russell in pieno rettilineo si è letteralmente capovolta a 180° ed ha terminato la sua corsa a velocità folle contro le recinzioni, scavalcando anche il muro di gomme posto in curva 1. Incidente terrificante ma miracolosamente senza conseguenze per Zhou.

Gara ovviamente subito sospesa con la bandiera rossa esposta in maniera tempestiva e tutte le auto che sono rientrate in pit lane in attesa di aggiornamenti sullo stato di salute del pilota cinese. Per fortuna dopo alcuni minuti concitati intorno alle 16:20, la F1 con una breve nota postata sui propri account social ha annunciato che Zhou, al pari di Alexander Albon, è cosciente, parla e non ha nemmeno fratture significative. Un vero e proprio miracolo in piena regola che sia finita con solo qualche escoriazione, vista la dinamica incredibile della carambola e che conferma il livello di sicurezza acquisito da queste vetture così performanti ma anche così incredibilmente solide.

La vettura di Guanyu Zhou capovolta prima di schiantarsi contro le barriere Credit Foto Getty Images

La ricostruzione dell’incidente

Dalle immagini a circuito chiuso, mandate in onda dalla regia internazionale solo dopo che si è saputo che Zhou non fosse in pericolo di vita, hanno mostrato come ad innescare la carambola sia stato un contatto fra l’Alpha Tauri di Gasly e la Mercedes di George Russell a scatenare il pandemonio. Nello speronamento la vettura di Russell ha sbandato violentemente ed è andata letteralmente a toccare l’Alfa Romeo di Guanyu Zhou che dopo lo sbandamento, ha preso il volo e si è capottata imboccando la via di fuga e terminando la sua corsa contro le barriere, rovesciandosi contro le recinzioni, poste a protezione del pubblico sulle tribune. Nel concitato groviglio di polvere e ghiaia, finiscono per essere coinvolti anche Tsunoda, Ocon e la Williams di Alexander Albon – portato al pari di Zhou al centro medico, in barella ma cosciente e senza fratture.

