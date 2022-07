GP di Gran Bretagna. Sul tracciato di Silverstone durante il weekend abbiamo assistito a numerosi stravolgimenti dovuti in particolare al repentino cambiamento delle condizioni atmosferiche (persino in gara non è escluso il rischio di pioggia nonostante la situazione meteo migliorata). Ne ha così approfittato più di tutti il ferrarista Carlos Sainz conquistando sul bagnato la sua accorciare il divario sulle Red Bull in Lewis Hamilton (quinto) e George Russell (ottavo), che su questa pista non soffrono i problemi di saltellamento e vanno a caccia del podio. Decimo round del campionato di Formula 1 con il. Sul tracciato di Silverstone durante il weekend abbiamo assistito a numerosi stravolgimenti dovuti in particolare al repentino cambiamento delle condizioni atmosferiche (persino in gara non è escluso il rischio di pioggia nonostante la situazione meteo migliorata). Ne ha così approfittato più di tutti il ferraristaconquistando sul bagnato la sua prima pole position in carriera e la settima stagionale della F1-75 , beffando all’ultimo giro Max Verstappen e il compagno di squadra Charles Leclerc, che scatta dalla terza casella. La Ferrari dunque si gioca tutto nei prossimi 52 giri: obiettivo tornare sul gradino più alto del podio dopo tre mesi di Gran Premi e molteplici occasioni sprecate partendo dalla pole,in classifica ma soprattutto mantenere ancora in vita il Mondiale . Occhio anche alla Mercedes dei padroni di casa(quinto) e George Russell (ottavo), che su questa pista non soffrono i problemi di saltellamento e vanno a caccia del podio.

La gara del GP di Gran Bretagna scatta a partire dalle ore 16.00 italiane, di seguito la DIRETTA SCRITTA per non perdersi nessun istante sul circuito di Silverstone.

Ad

Hamilton e Vettel in coro: "Razzismo è intollerabile. Serve agire"

GP Gran Bretagna Ferrari e Red Bull: i fondi "flessibili" nel mirino della FIA? UN' ORA FA

15:38 - I precedenti: Silverstone feudo di Hamilton

Con ben otto successi su questo tracciato, Lewis Hamilton si è sempre esaltato nel suo Gran Premio di casa. Il sette volte campione del mondo della Mercedes ha conquistato sette delle ultime otto edizioni del GP di Gran Bretagna (escludendo dunque la vittoria di Verstappen nella gara del 70° anniversario della F1). In mezzo il successo di Sebastian Vettel nel 2018, l'ultima vittoria Ferrari a Silverstone.

15:33 - Fischi a Verstappen, Hamilton non è d'accordo

A proposito di pubblico, di cui abbiamo parlato precedentemente, Lewis Hamilton non ha particolarmente apprezzato i fischi dalle tribune nei confronti di Max Verstappen, colui che ha soffiato il titolo all'ultima gara al britannico nella scorsa stagione. "Penso che siamo migliori di così. Direi che non c’è bisogno di fischiare, abbiamo dei tifosi fantastici, che provano emozioni, alti e bassi, ma non sono assolutamente d’accordo con i fischi" la reazione di Lewis.

Hamilton e Vettel in coro: "Razzismo è intollerabile. Serve agire"

15:25 - Situazione meteo a Silverstone: rischio pioggia?

Nel momento in cui tutte le monoposto stavano uscendo dalla pit lane per il loro giro di posizionamento in griglia, sul circuito di Silverstone è cominciato a piovere leggermente per qualche istante. Ora non piove più, ma il cielo è coperto e secondo alcune fonti c'è un 20% di probabilità di rovesci durante la corsa. In ogni caso, si parte con pista asciutta.

Mansell da leggenda, numeri e curiosità: il GP della Gran Bretagna in 2'

Hamilton, Russell, Sainz: quanti padroni di casa nella culla della F1

Pubblico in massa per la 77^ edizione del Gran Premio di Gran Bretagna (è la 57^ volta che si corre a Silverstone, compreso il doppio GP del 2020). Tifosi britannici tutti per i due piloti Mercedes Hamilton e Russell e per il classe 2000 della McLaren Norris. Silverstone ha spesso portato bene ai beniamini del pubblico: questo è il regno del sette volte campione del mondo e del grande Nigel Mansell, ma in tutto sono dieci i piloti di casa capaci di ottenere almeno un successo.

Mercedes contro Ferrari-Red Bull: è polemica per i fondi "flessibili"

Non mancano le tensioni tra team anche durante il GP di Gran Bretagna: questa volta Mercedes si scaglia contro le due big del campionato per i sospetti sul fondo delle due vetture, che permetterebbero una deflessione maggiore rispetto a quanto consentito. Il team manager delle frecce d'argento Toto Wolff si aspetta l'apertura di un'indagine della FIA. Vedremo se verranno presi provvedimenti nelle prossime settimane.

La pole position di Carlos Sainz

Dopo 150 tentativi Carlos Sainz riesce a vincere le prime qualifiche della sua carriera in F1. È il 35° pilota Ferrari a partire dalla pole position, dieci anni dopo l’ultima pole del Cavallino Rampante a Silverstone, ad opera del connazionale Fernando Alonso. Riviviamo la gioia del pilota in team radio.

La griglia di partenza

1° SAINZ (FERRARI)

2° VERSTAPPEN (RED BULL)

3° LECLERC (FERRARI)

4° PEREZ (RED BULL)

5° HAMILTON (MERCEDES)

6° NORRIS (MCLAREN)

7° ALONSO (ALPINE)

8° RUSSELL (MERCEDES)

9° ZHOU (ALFA ROMEO)

10° LATIFI (WILLIAMS)

11° GASLY (ALPHA TAURI)

12° BOTTAS (ALFA ROMEO)

13° TSUNODA (ALPHA TAURI)

14° RICCIARDO (MCLAREN)

15° OCON (ALPINE)

16° ALBON (WILLIAMS)

17° MAGNUSSEN (HAAS)

18° VETTEL (ASTON MARTIN)

19° SCHUMACHER (HAAS)

20° STROLL (ASTON MARTIN)

Leclerc-Verstappen, le tappe del dualismo che infiamma la nuova F1

GP Gran Bretagna Hamilton: "Fischi a Verstappen? I tifosi inglesi sono meglio di così" 3 ORE FA