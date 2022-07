La Formula 1 torna in Europa per approdare nella sua culla. Il decimo round del campionato si disputa nel circuito di Silverstone, dove tutto è iniziato settantadue anni fa. Al GP di Gran Bretagna lain classifica dopo le precedenti batoste, puntando su un motore più fresco rispetto a quello montato sulle monoposto di Verstappen e Perez. Nelle prove libere del venerdì la Rossa di Maranello ha fatto immediatamente la voce grossa, ma nell’ultima sessione prima delle qualifiche la Red Bull ha immediatamente cambiato volto, riportandosi avanti., che su questo tracciato non soffre il saltellamento della vettura e dalla sua ha due piloti che non vogliono sfigurare in casa. Servirà quindi un’altra prestazione fenomenale di Leclerc sul giro secco per strappare la settima pole position della stagione e riaprire la sequenza. Da valutare infine l’incognita meteo, sempre preponderante a Silverstone: assisteremo alle seconde qualifiche bagnate consecutive? Lo scopriremo a partire dalle ore 16:00, di seguito la DIRETTA SCRITTA con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.