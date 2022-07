Come di consueto dopo ogni gara andiamo a vedere i promossi e i bocciati. Chi è stato il pilota che si è messo più in evidenza? Quale driver o scuderia ha completamente perso la bussola ottenendo meno di quanto ci si potesse immaginare alla vigilia? Di seguito le nostre pagelle e i nostri voti della gara di Silverstone.

Ad

CARLOS SAINZ (Ferrari) 1° classificato: voto 7,5 - Giù il cappello davanti alla prima - Giù il cappello davanti alla prima pole position e alla prima vittoria in carriera di Carlos, che raccoglie finalmente i frutti di un feeling nettamente migliorato con la F1-75. Bravo nella seconda partenza a difendere con cattiveria su Verstappen, poi però c'è voluta parecchia fortuna. Perché sotto la pressione dell'olandese ha finito per sbagliare, perché non ha avuto il passo del compagno e perché solo la Safety car nel finale gli ha srotolato il tappeto rosso davanti. Altre volte la vittoria gli era sfuggita per un soffio, questa volta gli ha detto bene. Togliersi il 'peso' della prima vittoria, a livello mentale, ha comunque la sua importanza. Rinfrancato.

GP Gran Bretagna La prima volta di Sainz: "La strategia mi ha fatto vincere" 2 ORE FA

SERGIO PEREZ (Red Bull) 2° classificato: voto 8 - Anonimo in qualifica, sfrutta al meglio il potenziale della sua Red Bull con una gran rimonta da fondo gruppo, dopo il cambio forzato dell'ala. Salva la giornata della Red Bull, soprattutto in chiave Costruttori, uscendo vincitore dal 'triello' finale con Hamilton e Leclerc. .

LEWIS HAMILTON (Mercedes) 3° classificato: voto 7 - Finalmente la Mercedes sembra aver trovato la direzione, e nella gara di casa Lewis sfodera una prestazione di quelle cui ha abituato nell'ultimo decennio. Con gara pulita il suo ritmo è sempre stato simile a quello delle Ferrari, nel finale si è invece ritrovato a pagare dazio al ritorno della Red Bull di Perez. Un podio comunque di valore. Bentornato.

Lewis Hamilton di nuovo sorridente sul terzo gradino del podio Credit Foto Getty Images

CHARLES LECLERC (Ferrari) 4° classificato: voto 8 - Non perfetto in qualifica né in occasione delle due partenze. Ma poi mette insieme tutto ciò che serve per vincere la gara nonostante l'ala anteriore leggermente danneggiata e parecchio tempo perso negli scarichi del compagno. Quando si ritrova ancora una volta penalizzato dalle scelte strategiche, prova una disperata resistenza su Perez e Hamilton che ai vecchi appassionati ha ricordato un canadese che furoreggiava fino a 40 anni fa esatti. Nella cineteca della F1 il suo contro sorpasso a Hamilton all'esterno di Copse. Paga ancora una volta la difficoltà di scegliere di chi è in testa alla corsa, ed evita giustamente polemiche nel Sainz day. Ma ora occorre fare scelte forti: se si vuol puntare al Mondiale, non è più concepibile che Charles perda punti.

MAX VERSTAPPEN (Red Bull) 7° classificato: voto 7 - La pole gli è sfuggita per una bandiera gialla, la leadership se l'è ripresa in gara sia nella prima partenza, sia dopo la seconda. E alla fine la difesa a oltranza su Mick Schumacher dimostra la feroce determinazione con cui Max si intasca ogni singolo punto utile. Resilienza da campione, ancora una volta limita i danni.

MICK SCHUMACHER (Haas) 8° classificato: voto 7 - Finalmente, Mick . Sta davanti a Magnussen per tutto il week end, e alla fine prova ad attaccare fino all'ultimo metro Verstappen in difficoltà. Che sia arrivato lo switch?

DANIEL RICCIARDO (McLaren) 13° classificato: voto 4 - Per quanto tempo ancora la McLaren sopporterà il peso di correre con la sola macchina di Lando Norris? Perché a questo punto, con tutto il rispetto per il più volte dimostrato talento dell'australiano, di questo si parla.

YUKI TSUNODA (Alpha Tauri) 14° classificato: voto 4 - Piazzamento finale a parte, non si è capito il suo attacco al compagno Gasly, che ha finito per mandare in testacoda entrambi.

Esteban Ocon (Alpine) nc: voto 4,5 - Il ritiro è dovuto a problemi tecnici, ma il suo week end inglese non è mai stato paragonabile a quello del compagno Fernando Alonso.

HALO System - 110 e lode. Fuor di voti, il sistema Halo è stato salvifico protagonista del week end di Silverstone. Se il . Fuor di voti, il sistema Halo è stato salvifico protagonista del week end di Silverstone. Se il cinese Guanyou Zhou l'israeliano Roy Nissany (coinvolto in un altro pauroso incidente in Formula 2) possono raccontare ciò che è successo, lo si deve al sistema introdotto nel 2018, che aveva del resto già salvato la pelle a Romain Grosjean in Bahrain. L'efficacia del sistema in chiave sicurezza è ormai fuori discussione, piuttosto andrà capito perché il cockpit dell'Alfa Romeo di Zhou si sia invece sbriciolato, rendendo decisiva la presenza dell'Halo stesso.

Ferrari F1-75, il video della nuova monoposto di Leclerc e Sainz

GP Gran Bretagna Sainz trionfa ma la Ferrari non ride: Leclerc solo 4° per un errore al box 3 ORE FA