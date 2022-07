Una domenica agrodolce. Già perché se da un lato del box c’è la gioia totale per il primo successo in carriera di Carlos Sainz che, dopo oltre due mesi di astinenza riporta la Ferrari sul gradino più alto del podio, dall’altro lato del box c’è un Charles Leclerc furioso per l’ennesima vittoria che sembrava in pugno ma che per una safety car e per una chiamata discutibile ha finito per penalizzarlo e per fargli perdere addirittura il podio come a Montecarlo. Un 4° posto che fa rabbia perché arriva nella domenica in cui Max Verstappen fra foratura e problemi alla monoposto rimedia solo un 7° posto. L’olandese però limita i danni e resta comodamente in vetta al mondiale consapevole che la Ferrari resta un osso duro ma non capitalizza le occasioni a propria disposizione.

Safety car maledetta e quel mancato pit stop

L’episodio sliding doors di Charles Leclerc accade a 13 giri dalla bandiera a scacchi. Ocon parcheggia prima di Copse la sua Alpine in panne, Safety car in pista: Leclerc, saldamente al comando, concede qualche secondo al box per decidere cosa fare, ma deve poi chiudere il giro. Al box rientrano invece tutti quelli alle sua spalle, montando gomme morbide nuove per la ripartenza. Un'indecisione che costa cara al monegasco che alla ripartenza si ritrova con le gomme usurate a dover fare a sportellate con Sainz, Perez e Hamilton con pneumatici nuovi e più performanti. Pur azzardando sorpassi formidabili (da urlo quello alla Copse ai danni di Lewis Hamilton), Leclerc deve arrendersi all’evidenza ed accontentarsi di un quarto posto che lo lascia amareggiato e ferito.

Il faccia a faccia con Binotto al parco chiuso e il saluto con Sainz

La scuderia ha voluto effettuare uno split: la macchina dietro rientra per montare le soft e quella davanti tiene la posizione. Non penso fosse la decisione giusta, ma ormai è andata... Non voglio che la mia rabbia, oscuri la domenica speciale di Carlos”. Annusato il pericolo, il team principal del Cavallino si è subito recato a catechizzare il monegasco prendendolo da parte e chiendogli di sbollire la rabbia e recarsi subito da Sainz per porgergli i complimenti per la sua prima vittoria in F1. Leclerc con grande fairplay accetta l’invito di Binotto e omaggia il compagno di squadra, mordendosi la lingua (fino a un certo punto) dinanzi ai microfoni ma ammettendo di essere stato penalizzato da un errore del box . “”.

La spiegazione di Binotto: "Occasione persa ma il doppio pit stop era impossibile"

Ai microfoni di Sky Sport, Binotto dà la sua visione dei fatti rimarcando la grande gara di Charles e spiegando perché si è deciso di non fermare anche Leclerc in regime di safety car. “E' stata un'occasione persa, senza la Safety Car stava vincendo e ha fatto un garone per come si è battuto. Un quarto posto strameritato, si poteva fare di più ma è stato il frutto anche di circostanze esterne. Un doppio pit stop non si poteva fare perché non c'era abbastanza distanza ai box, uno dei due avrebbe perso più tempo. Leclerc era davanti e aveva gomme più fresche di Sainz, speravamo in un degrado maggiore delle gomme degli altri ma così non è andata. Cosa ci siamo detti a caldo? Gli ho solo detto di calmarsi, perché ha fatto una grande gara”.

