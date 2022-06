Gran Premio di Gran Bretagna 2022, valido come decimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Alle spalle di Red Bull e Ferrari, in lizza per la vittoria di tappa e soprattutto per i titoli piloti e costruttori, Mercedes si sta attestando come terza forza in campo ma non nasconde l’ambizione di colmare il gap tecnico con i due top team della griglia. “In Canada è arrivato il nostro quinto podio della stagione e siamo stati felici di raccogliere punti solidi. Anche se possiamo essere soddisfatti dei lampi di velocità mostrati dalla W13, c’è ancora una montagna da scalare. È necessario molto lavoro per arrivare in testa, ma ora abbiamo una direzione più chiara. Siamo concentrati nel trovare sempre più prestazione man mano che la stagione avanza“, spiega Toto Wolff alla vigilia del weekend britannico. Comincia domani con la prima giornata di prove libere a Silverstone il weekend di gara del, valido come decimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Alle spalle di Red Bull e Ferrari, in lizza per la vittoria di tappa e soprattutto per i titoli piloti e costruttori,si sta attestando come terza forza in campo ma non nasconde l’ambizione di colmare il gap tecnico con i due top team della griglia. ““, spiegaalla vigilia del weekend britannico.

È necessario molto lavoro per arrivare in testa, ma ora abbiamo una direzione più chiara.

Silverstone è il prossimo appuntamento ed è sempre un momento clou dell’anno. I fan sono così appassionati e competenti. È anche il nostro evento locale, con Brackley e Brixworth nelle vicinanze. I membri del nostro team saranno a bordo pista venerdì a guardare dagli spalti e vedere i risultati del loro duro lavoro in azione, il che è incredibilmente eccitante“, prosegue il team principal della Mercedes. “Sappiamo che le prime due squadre hanno un vantaggio considerevole. La nostra sfida è colmare questo divario. Silverstone è stata favorevole come pista per noi in passato. Abbiamo dei miglioramenti in arrivo ed è un circuito più fluido. Puntiamo a fare un altro passo avanti“, conclude il manager austriaco.

