Max Verstappen conferma la pole position del venerdì e si impone anche nella Sprint Race odierna a Imola, valido come quarto round stagionale del Mondiale di Formula Uno. L'olandese della Red Bull è stato autore di un pessimo scatto al via, in cui ha ceduto la testa della gara alla Ferrari di Charles Leclerc. Successivamente il campione del mondo in carica ha incalzato il rivale monegasco grazie ad un ottimo passo, riuscendo infine a completare il sorpasso decisivo a due giri dalla fine della manche anche a causa del crollo prestazionale della Rossa

Verstappen: "Partito male, ma messi meglio con le gomme alla fine"

La partenza non è andata molto bene. Non so cosa sia successo, ma ho avuto troppo pattinamento. Ci è voluto del tempo per mettere pressione a Charles, ma alla fine credo che abbiamo gestito meglio le gomme e sono riuscito ad entrare nella zona DRS. Poi abbiamo fatto una bella lotta alla curva 2 e sono riuscito a passarlo“, racconta Verstappen dopo la Sprint. Il figlio di Jos si proietta già alla gara del GP imolese: “Vedremo domani. Ci saranno anche mescole più dure che entreranno in gioco e quindi potrebbe essere un po’ diverso. Comunque è stata una bella giornata oggi“. Con gli 8 punti messi a referto oggi, Max sale in quinta piazza nel Mondiale piloti a -45 dal leader Leclerc.

Perez, 3°: "Puntiamo alla doppietta"

Sergio Perez ha concluso al terzo posto la Sprint Race del Gran Premio di Imola, quatto appuntamento del Mondiale F1 2022. Il messicano ha completato il podio alle spalle del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) e dell’olandese Max Verstappen (Red Bull), rispettivamente secondo e primo all’arrivo. Ottima prestazione da parte del messicano, che domani precederà sullo schieramento di partenza la Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz e la McLaren del britannico Lando Norris. L’11 del gruppo guarda a domani, pronto per confermarsi nella top 3.

Il teammate del campione del mondo ha commentato ai microfoni del ‘Circus’: “Oggi è stato importante minimizzare i danni della qualifica di ieri. Sono riuscito a rimontare e siamo in una bella posizione per lottare. Sarebbe ideale fare una doppietta in gara, probabilmente non quello che vogliono i tifosi che sono qui presenti”.

Ottimo passo oggi per la Red Bull che minaccia la Ferrari. Le gomme hanno sorriso alla casa austriaca, una mescola che non dovremmo vedere in una competizione in cui la strategia potrebbe essere determinate. Superare è complesso nell’impianto imolese, che come risaputo prevede un solo punto DRS.

