Charles Leclerc è stato eliminato nel Q2 delle qualifiche del GP d’Italia 2020, ottava tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Monza. Il pilota della Ferrari, lo scorso anno trionfatore sul tracciato brianzolo, ha provato di tutto per accedere alla top-10, ma non è riuscito in quella che sembra essere un’impresa al volante di una monoposto estremamente lacunosa in termini di motore e aerodinamica. Domani scatterà dalla 13ma piazzola e la gara si preannuncia estremamente complicata.

Il monegasco ha analizzato la sua prestazione ai microfoni di Sky Sport F1: "Avevo iniziato abbastanza bene, già dalla FP1 sapevo che era importante la scia. Avevo pianificato questa qualifica su dove volevo stare con la macchina e secondo me è andata bene per noi, il giro è andato bene. Il tredicesimo posto? Non sono contento, ma è così per adesso. Da due gare la situazione è difficile per il team, abbiamo provato diverse cose ma non abbiamo ancora trovato la soluzione giusta. Dobbiamo rimanere motivati, lo dico sempre. Speriamo che dal Mugello vada meglio".