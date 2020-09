Un ultimo saluto all'Italia e al popolo della Ferrari, nonostante il prossimo Gran Premio di Monza si disputerà ancora a porte chiuse. Sebastian Vettel ha scelto di omaggiare i tifosi della rossa, quelli che per le ultime sei stagioni sono stati anche e soprattutto i suoi tifosi, con un casco dedicato al tricolore italiano. Affianco alla consueta bandiera tedesca, infatti, sulla livrea sfoggiata dal quattro volte campione del mondo ci saranno i colori della bandiera italiana, uno speciale ringraziamento a tutti i tifosi italiani in quello che sarà il suo ultimo GP di Monza al volante della Ferrari.

Non solo Vettel, però, ha voluto omaggiare l'Italia nel weekend di Monza: c'è anche chi, come Lando Norris, ha optato per un casco raffigurante una fetta di pizza, forse il più tipico dei cibi italiani in giro per il mondo.