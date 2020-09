Carlos Sainz ha concluso il Gran Premio d’Italia 2020 in seconda posizione. Lo spagnolo si è reso protagonista di una partenza eccezionale, che lo ha collocato subito alle spalle di Lewis Hamilton. Dopodiché ha disputato una gara molto regolare sino al marasma generato da safety car e bandiera rossa. Al secondo start l’iberico è stato bravo a collocarsi rapidamente alle spalle di Pierre Gasly, ma il tempo perso alle spalle di Kimi Räikkönen nelle prime fasi della “seconda manche” si è rivelato letale in ottica vittoria. Sainz ha quindi ottenuto una splendida piazza d’onore, che però lascia un retrogusto amaro, perché per come si sono messe le cose è evidente che sarebbe stato possibile persino vincere. Ecco le dichiarazioni rilasciate da Carlos nell’intervista a caldo tenuta da Jenson Button subito dopo il termine del Gran Premio.

"È stato un grandissimo risultato, però sono per metà deluso. È incredibile pensare di aver potuto lottare per la vittoria. In una gara normale saremmo stati felici di una seconda posizione dietro a Lewis, perché avevamo un grandissimo passo. Però con Pierre davanti, mi sono chiesto com’è successo, capendo poi che siamo stati un po' sfortunati con la Safety Car. Dopo la bandiera rossa abbiamo corso benissimo e ci siamo addirittura trovati in corsa per la vittoria. Siamo stati molto veloci durante tutto il weekend, sono riuscito a dominare il resto del centro della griglia facilmente. Il secondo posto non è figlio della fortuna, abbiamo ottenuto questo risultato solo di passo. Certo, ci saremmo aspettati di arrivare secondi dietro a Hamilton, invece siamo arrivati comunque in quella posizione, anche se in maniera molto diversa. Dobbiamo, in ogni caso, esserne molto orgogliosi".