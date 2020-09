Una giornata speciale per il francese Pierre Gasly e l’AlphaTauri: prima vittoria per il transalpino in F1 e successo di questo team legato all’Italia per il suo riferimento faentino. Una gara pazza, quella dell’ottavo round del campionato a Monza (Italia). Il Tempio della velocità ha regalato al francese un’emozione difficilmente descrivibile che consente al territorio d’Oltralpe di festeggiare un riscontro del genere nel Circus dal 1996 con Olivier Panis. Era il GP di Monaco in un’altra corsa folle.