Gara pazza, folle, dove è accaduto di tutto. Sorpassi, Safety Car, bandiera rossa, penalità e due partenze.

Solo un dato preliminare: è la prima volta da Ungheria 2012 senza Ferrari, Red Bull e Mercedes sul podio. Chi ci è arrivato quindi? Semplice: AlphaTauri, McLaren e Racing Point.

Formula 1 La Renault cambia nome e colore di livrea: dal 2021 sarà Alpine F1 Team 4 ORE FA

Partiamo quindi dalla fine: a vincere è uno straordinario Pierre Gasly davanti a Carlos Sainz e Lance Stroll. Un podio naturalmente inedito, assolutamente giovane, sicuramente impronosticabile.

Pierre Gasly célèbre sa victoire lors du GP d'Italie 2020 à Monza Credit Foto Getty Images

Ma cosa è successo? Riavvolgiamo il nastro. Lewis Hamilton parte benissimo e comanda indisturbato, davanti a Sainz, Norris e Ricciardo, mentre Bottas perde qualche posizione. Vettel invece si ferma subito per un problema tecnico, mentre Leclerc fatica nelle retrovie. Sembra tutto scritto per il trionfo dell'inglese, ma al giro 21 arriva lo stop di Magnussen che parcheggia la sua vettura dopo la parabolica. Safety car e solo Hamilton entra ai box per sfruttare l'occasione. Ma la Direzione Gara aveva chiuso la pit lane per recuperare la Haas e quindi scatta la penalità di 10 secondi di stop/go per Lewis. Grave danno per la Mercedes, la beffa arriva il giro dopo: Leclerc finisce violentemente a muro e distrugge le barriere. Bandiera Rossa e tutto da rifare, con la ripartenza da metà gara.

Pierre Gasly célèbre sa victoire lors du GP d'Italie 2020 à Monza Credit Foto Getty Images

Ne consegue che nella ripartenza, Hamilton sempre dalla pole deve scontare la penalità e quindi va ultimo. Davanti si ritrova Gasly, che invece per puro caso ha pittato al giro prima del problema di Magnussen. Fortunato il francese, ma super da metà gara in poi a comandare. Dietro è bagarre: il mitico Sainz è sempre tra le posizioni di testa e nella ripartenza è bravo ad avere la meglio di Stroll. Lo spagnolo nel finale prova a farsi vedere sul francese, ma non ce n'è. Chiude il podio Lance Stroll.

Podio stranissimo, alla fine per il mondiale cambia poco. Si perché Bottas non ne approfitta del passo falso di Hamilton. Valtteri parte malissimo e fatica nelle prime fasi dietro alle McLaren e a Ricciardo. Nella ripartenza non ha ritmo e chiude quinto dietro anche Lando Norris. Per Hamilton alla fine arriva una super settima piazza: l'inglese dopo la penalità è indemoniato e recupera sino alla zona punti. Inoltre si porta a casa il punto supplementare del giro più veloce. E poi Mad Max finisce out.

Disastro, sia Ferrari che Red Bull. La scuderia austriaca oggi si dimostra semplicemente non competitiva. Verstappen non ha ritmo e nella seconda parte di gara si ritira per un problema alla power unit. Albon si prende nelle prime fasi una penalità e chiude fuori dalla zona punti.

Leclerc out a Monza Credit Foto Twitter

Per la Rossa anche peggio. Fuori subito Vettel per un problema al freno posteriore, Leclerc invece finisce violentemente contro le gomme in parabolica. Esce sulle sue gambe senza problemi dopo una legnata incredibile. Ma la botta è sicuramente sul morale della Ferrari, disastrosa nel Gran Premio di casa, peggio anche che a Spa. Charles non riusciva a tenere il ritmo di Raikkonen nelle prime fasi, poi però perde una grande occasione dopo la safety car. Insomma, non c'è limite al peggio. Si spera tra sette giorni che il GP numero 1000 venga onorato al meglio.

L'ordine d'arrivo

POSIZIONE PILOTA SCUDERIA DISTACCO 1 Pierre Gasly AlphaTauri - 2 Carlos Sainz McLaren +0.415 3 Lance Stroll Racing Point +3.358 4 Lando Norris McLaren +6.000 5 Valtteri Bottas Mercedes +7.108 6 Daniel Ricciardo Renault +8.391 7 Lewis Hamilton Mercedes +17.245 8 Esteban Ocon Renault +18.691 9 Daniil Kvyat AlphaTauri +22.208 10 Sergio Perez Racing Point +23.224

I 5 momenti della gara

- Pronti via e Hamilton fugge, Sainz secondo, Bottas si fa infilare alla Roggia da Norris e alle Lesmo da Perez e Ricciardo. Disastroso primo giro per Valtteri. Verstappen lotta con Stroll ma dopo un giro rimane settimo. Dietro poco da raccontare. Le Ferrari mantengono la posizioni: Leclerc 13mo e Vettel 17mo.

- Mentre Hamilton fugge, Vettel accusa subito un problema ai freni ed è costretto al ritiro alla tornata sei. Poi succede nulla fino al giro 19. Hamilton guadagna mezzo secondo a giro su tutti, secondo Sainz che ha 4 secondi di vantaggio su Norris, poi Perez, Ricciardo, Bottas, Verstappen, Stroll, Ocon e Gasly. Leclerc sempre 13mo e distante da Raikkonen.

- Al giro 19 il primo ad entrare ai box è Leclerc che mette gomma dura. Il giro dopo Gasly e Raikkonen. Poco dopo problema tecnico per Magnussen che ferma la macchina poco prima della pit lane. Safety car in pista, la pit lane però viene chiusa. Ma Hamilton e Giovinazzi non vengono avvertiti, fanno il pit e vanno sotto investigazione. Sotto SC dopo due giri si apre la pit lane e tutti entrano tranne Stroll. Ne consegue che Gasly, Raikkonen e Leclerc ne hanno approfittato. Alla ripartenza però Leclerc perde il controllo della sua Ferrari e finisce violentemente contro le barriere alla parabolica. Ferrari distrutta , lui sta bene ma le barriere sono tutte rotte e la gara viene interrotta.

- Durante l'interruzione arriva la sentenza: Giovinazzi e Hamilton penalizzati con 10 secondi di stop/go da scontare nei primi tre giri dopo la ripartenza. Al momento la classifica dice: Hamilton, Stroll, Gasly, Raikkonen, Giovinazzi, Sainz, Norris, Bottas, Latifi, Ricciardo, Verstappen, Ocon, Kvyat, Perez, Russel, Albon, Grosjean.

- Si riparte con partenza in griglia dopo una mezz'oretta. Hamilton parte bene, secondo Gasly, poi Raikkonen che ha gomma rossa, Giovinazzi, Sainz, Stroll che è partito male, Norris e Bottas. Hamilton e Giovinazzi scontano la penalità, mentre Verstappen è costretto al ritiro per un problema al motore. Gasly prosegue in testa davanti a Raikkonen, Sainz, Stroll, Norris e Bottas. Hamilton dietro è una furia. Raikkonen fatica con gomme rosse e in breve si fa superare da Sainz, Stroll e Norris, mentre Gasly prosegue in testa. Lewis supera tutti nelle retrovie come birilli ed entra in zona punti, mentre Raikkonen crolla. Davanti Gasly tiene su Sainz e Stroll. Vince il francese, Hamilton chiude settimo.

La statistica chiave

25 anni fa l'ultima volta che entrambe le Ferrari si ritirarono nel Gran Premio d'Italia. Prima vittoria in carriera per Gasly e AlphaTauri. Non vinceva la seconda squadra Red Bull da Monza 2008. Un francese non vinceva in F1 da Olivier Panis a Monaco 1996.

La dichiarazione

Pierre GASLY: "Incredibile, non me ne rendo conto. In questa gara folle abbiamo sfruttato al meglio la bandiera rossa. La mia prima vittoria a Monza, fatico a rendermene conto. Non ho parole davvero, ringrazio il team che mi ha dato il primo podio e la mia prima vittoria. Sono veramente felice, ringrazio AlphaTauri e la Honda".

Il tweet da non perdere

Il migliore

Carlos SAINZ: Unico di tutto il weekend ad essere davanti sia in qualifica che in gara. Gasly vince, ma è anche fortunato dal fatto che pitta casualmente nel momento giusto. Sainz invece dalla terza posizione fa grandi cose in entrambe le partenze, poi recupera su Pierre ma alla fine la vittoria non arriva.

Il peggiore

FERRARI: Meglio che non ci sia stato il pubblico. Vettel ritirato dopo pochi giri senza freni, Leclerc invece all'inizio in agonia nelle prime fasi, poi la sosta anticipato e la fortuna, con la pit lane chiusa. Ma qualche tornata dopo arriva il bruttissimo crash. Un gran peccato, soprattutto per come si è evoluta la gara. Grave errore del monegasco alla parabolica, comunque Ferrari assolutamente inguidabile. E inguardabile.

Sebastian Vettel, quell'emozionante trionfo a Montreal con la Ferrari 14 anni dopo Schumacher

GP Italia La resa di Vettel: "Meno male che non c'erano i tifosi" UN' ORA FA